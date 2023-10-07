https://ria.ru/20231007/putin-1901145958.html

Воробьев поздравил Путина с днем рождения

Воробьев поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023

Воробьев поздравил Путина с днем рождения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул, что Подмосковье всегда чувствует... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:04

2023-10-07T14:04

2023-10-07T14:17

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

андрей воробьев

общество

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул, что Подмосковье всегда чувствует участие главы государства в жизни региона. "Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья и сил в достижении стратегически важных для нашей страны целей. Мы в Подмосковье всегда чувствуем Ваше участие и очень дорожим Вашим доверием", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. Также он поблагодарил Путина за то, что самые сложные и волнующие жителей Подмосковья вопросы находят у него поддержку. "Дорожу тем, что являюсь частью Вашей команды!" - добавил губернатор.

https://ria.ru/20231007/putin-1901137644.html

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московская область (подмосковье), россия, владимир путин, андрей воробьев, общество