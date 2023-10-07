https://ria.ru/20231007/putin-1901145958.html
Воробьев поздравил Путина с днем рождения
Воробьев поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023
Воробьев поздравил Путина с днем рождения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул, что Подмосковье всегда чувствует... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:04
2023-10-07T14:04
2023-10-07T14:17
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
андрей воробьев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156030/62/1560306288_0:135:3164:1915_1920x0_80_0_0_542a7b6c267f930a60b693fcd5e070d4.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул, что Подмосковье всегда чувствует участие главы государства в жизни региона. "Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья и сил в достижении стратегически важных для нашей страны целей. Мы в Подмосковье всегда чувствуем Ваше участие и очень дорожим Вашим доверием", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. Также он поблагодарил Путина за то, что самые сложные и волнующие жителей Подмосковья вопросы находят у него поддержку. "Дорожу тем, что являюсь частью Вашей команды!" - добавил губернатор.
https://ria.ru/20231007/putin-1901137644.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156030/62/1560306288_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_43d6b50ed1fcd5f2a5cedd8cb3cd1f83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, владимир путин, андрей воробьев, общество
Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Андрей Воробьев, Общество
Воробьев поздравил Путина с днем рождения
Воробьев поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья