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Воробьев поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023
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14:04 07.10.2023 (обновлено: 14:17 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/putin-1901145958.html
Воробьев поздравил Путина с днем рождения
Воробьев поздравил Путина с днем рождения - РИА Новости, 07.10.2023
Воробьев поздравил Путина с днем рождения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул, что Подмосковье всегда чувствует... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:04
2023-10-07T14:17
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
андрей воробьев
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул, что Подмосковье всегда чувствует участие главы государства в жизни региона. "Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья и сил в достижении стратегически важных для нашей страны целей. Мы в Подмосковье всегда чувствуем Ваше участие и очень дорожим Вашим доверием", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. Также он поблагодарил Путина за то, что самые сложные и волнующие жителей Подмосковья вопросы находят у него поддержку. "Дорожу тем, что являюсь частью Вашей команды!" - добавил губернатор.
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московская область (подмосковье), россия, владимир путин, андрей воробьев, общество
Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Андрей Воробьев, Общество
Воробьев поздравил Путина с днем рождения

Воробьев поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Андрей Воробьев
Владимир Путин и Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин и Андрей Воробьев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и подчеркнул, что Подмосковье всегда чувствует участие главы государства в жизни региона.
"Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья и сил в достижении стратегически важных для нашей страны целей. Мы в Подмосковье всегда чувствуем Ваше участие и очень дорожим Вашим доверием", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
Также он поблагодарил Путина за то, что самые сложные и волнующие жителей Подмосковья вопросы находят у него поддержку. "Дорожу тем, что являюсь частью Вашей команды!" - добавил губернатор.
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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Московская область (Подмосковье)РоссияВладимир ПутинАндрей ВоробьевОбщество
 
 
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