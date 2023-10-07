Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе ребенок погиб из-за пожара в магазине - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/pozhar-1901136006.html
В Кузбассе ребенок погиб из-за пожара в магазине
В Кузбассе ребенок погиб из-за пожара в магазине - РИА Новости, 07.10.2023
В Кузбассе ребенок погиб из-за пожара в магазине
Двенадцатилетняя девочка умерла в машине скорой помощи после пожара в магазине в Новокузнецке, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:53
2023-10-07T12:53
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901135372_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_93c6f626145f8d8e1d964f04d60c4894.jpg
КЕМЕРОВО, 7 окт - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка умерла в машине скорой помощи после пожара в магазине в Новокузнецке, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. Сообщение о том, что в результате пожара в одном из магазинов по улице Крутой Куйбышевского района Новокузнецка погибла 12-летняя девочка поступило 7 октября 2023 года около 07.10 (03.10 мск). По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Предварительно установлено, что пострадавшая накануне осталась… со своей родственницей, работающей сторожем в магазине, в его помещении. Утром 7 октября… женщина проснулась и почувствовала запах гари, разбудила девочку и вместе с ней направилась к выходу, однако малолетняя потеряла сознание. Соседи вызвали сотрудников МЧС. Несмотря на проводимые прибывшими к месту пожара медицинскими работниками реанимационные мероприятия, смерть девочки наступила в карете "скорой помощи", - говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной возгорания и задымления могло стать замыкание электропроводки. Уточняется, что причину смерти ребенка определит судебно-медицинская экспертиза, а пожарно-техническая установит источник и причину возгорания. Женщина с признаками отравления угарным газом доставлена в больницу. В настоящее время следователи и следователи-криминалистами проводят осмотр места происшествия.
https://ria.ru/20231007/pozhar-1901103528.html
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901135372_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_bc87f92f3353c29920cfecc4d776e0ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новокузнецк, кемеровская область
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область
В Кузбассе ребенок погиб из-за пожара в магазине

В Новокузнецке 12-летняя девочка погибла, задохнувшись из-за пожара в магазине

© Фото : СК РФ по Кемеровской области - КузбассуПоследствия пожара в магазине Куйбышевского района в Новокузнецке
Последствия пожара в магазине Куйбышевского района в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Фото : СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 окт - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка умерла в машине скорой помощи после пожара в магазине в Новокузнецке, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
Сообщение о том, что в результате пожара в одном из магазинов по улице Крутой Куйбышевского района Новокузнецка погибла 12-летняя девочка поступило 7 октября 2023 года около 07.10 (03.10 мск). По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«
"Предварительно установлено, что пострадавшая накануне осталась… со своей родственницей, работающей сторожем в магазине, в его помещении. Утром 7 октября… женщина проснулась и почувствовала запах гари, разбудила девочку и вместе с ней направилась к выходу, однако малолетняя потеряла сознание. Соседи вызвали сотрудников МЧС. Несмотря на проводимые прибывшими к месту пожара медицинскими работниками реанимационные мероприятия, смерть девочки наступила в карете "скорой помощи", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной возгорания и задымления могло стать замыкание электропроводки.
Уточняется, что причину смерти ребенка определит судебно-медицинская экспертиза, а пожарно-техническая установит источник и причину возгорания.
Женщина с признаками отравления угарным газом доставлена в больницу.
В настоящее время следователи и следователи-криминалистами проводят осмотр места происшествия.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В Нижегородской области при пожаре погибла семья из пяти человек
Вчера, 07:51
 
ПроисшествияНовокузнецкКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала