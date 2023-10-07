https://ria.ru/20231007/pozhar-1901136006.html

В Кузбассе ребенок погиб из-за пожара в магазине

В Кузбассе ребенок погиб из-за пожара в магазине - РИА Новости, 07.10.2023

В Кузбассе ребенок погиб из-за пожара в магазине

Двенадцатилетняя девочка умерла в машине скорой помощи после пожара в магазине в Новокузнецке, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:53

2023-10-07T12:53

2023-10-07T12:53

происшествия

новокузнецк

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 7 окт - РИА Новости. Двенадцатилетняя девочка умерла в машине скорой помощи после пожара в магазине в Новокузнецке, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. Сообщение о том, что в результате пожара в одном из магазинов по улице Крутой Куйбышевского района Новокузнецка погибла 12-летняя девочка поступило 7 октября 2023 года около 07.10 (03.10 мск). По данному факту следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Предварительно установлено, что пострадавшая накануне осталась… со своей родственницей, работающей сторожем в магазине, в его помещении. Утром 7 октября… женщина проснулась и почувствовала запах гари, разбудила девочку и вместе с ней направилась к выходу, однако малолетняя потеряла сознание. Соседи вызвали сотрудников МЧС. Несмотря на проводимые прибывшими к месту пожара медицинскими работниками реанимационные мероприятия, смерть девочки наступила в карете "скорой помощи", - говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной возгорания и задымления могло стать замыкание электропроводки. Уточняется, что причину смерти ребенка определит судебно-медицинская экспертиза, а пожарно-техническая установит источник и причину возгорания. Женщина с признаками отравления угарным газом доставлена в больницу. В настоящее время следователи и следователи-криминалистами проводят осмотр места происшествия.

https://ria.ru/20231007/pozhar-1901103528.html

новокузнецк

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новокузнецк, кемеровская область