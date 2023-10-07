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В Нижегородской области при пожаре погибла семья из пяти человек - РИА Новости, 07.10.2023
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07:51 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/pozhar-1901103528.html
В Нижегородской области при пожаре погибла семья из пяти человек
В Нижегородской области при пожаре погибла семья из пяти человек - РИА Новости, 07.10.2023
В Нижегородской области при пожаре погибла семья из пяти человек
Родители с тремя детьми погибли при пожаре в частном жилом доме в Арзамасе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T07:51
2023-10-07T07:51
происшествия
нижегородская область
арзамас
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Родители с тремя детьми погибли при пожаре в частном жилом доме в Арзамасе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Возгорание произошло в субботу около 2.25 в жилом доме по адресу: городской округ города Арзамас, населенный пункт Слизнево, улица Южная. "По предварительным данным, в результате пожара погибли пять человек - мужчин и женщина 1996 года рождения, а также дети 2011, 2020, 2022 годов рождения", - говорится в сообщении. Устанавливаются причины пожара. Отмечается, что семья на учёте в полиции не состояла.
https://ria.ru/20231005/pozhar-1900641729.html
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происшествия, нижегородская область, арзамас, россия
Происшествия, Нижегородская область, Арзамас, Россия
В Нижегородской области при пожаре погибла семья из пяти человек

МВД: в Нижегородской области при пожаре погибла семья из пяти человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Родители с тремя детьми погибли при пожаре в частном жилом доме в Арзамасе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Возгорание произошло в субботу около 2.25 в жилом доме по адресу: городской округ города Арзамас, населенный пункт Слизнево, улица Южная.
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"По предварительным данным, в результате пожара погибли пять человек - мужчин и женщина 1996 года рождения, а также дети 2011, 2020, 2022 годов рождения", - говорится в сообщении.
Устанавливаются причины пожара. Отмечается, что семья на учёте в полиции не состояла.
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