https://ria.ru/20231007/pozhar-1901103528.html

В Нижегородской области при пожаре погибла семья из пяти человек

В Нижегородской области при пожаре погибла семья из пяти человек - РИА Новости, 07.10.2023

В Нижегородской области при пожаре погибла семья из пяти человек

Родители с тремя детьми погибли при пожаре в частном жилом доме в Арзамасе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T07:51

2023-10-07T07:51

2023-10-07T07:51

происшествия

нижегородская область

арзамас

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт - РИА Новости. Родители с тремя детьми погибли при пожаре в частном жилом доме в Арзамасе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. Возгорание произошло в субботу около 2.25 в жилом доме по адресу: городской округ города Арзамас, населенный пункт Слизнево, улица Южная. "По предварительным данным, в результате пожара погибли пять человек - мужчин и женщина 1996 года рождения, а также дети 2011, 2020, 2022 годов рождения", - говорится в сообщении. Устанавливаются причины пожара. Отмечается, что семья на учёте в полиции не состояла.

https://ria.ru/20231005/pozhar-1900641729.html

https://ria.ru/20231004/pozhar-1900537223.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, арзамас, россия