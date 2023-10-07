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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 07.10.2023 (обновлено: 14:41 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/poteri-1901149761.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.10.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две диверсионные группы и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:31
2023-10-07T14:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две диверсионные группы и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, и гаубица Д-30. Кроме того, на островах Алёшкинский и Переяславский уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - говорится в сводке министерства.
херсонская область
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две диверсионные группы и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ.
«
"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, и гаубица Д-30. Кроме того, на островах Алёшкинский и Переяславский уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская область
 
 
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