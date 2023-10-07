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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.10.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две диверсионные группы и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T14:31

2023-10-07T14:31

2023-10-07T14:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две диверсионные группы и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, и гаубица Д-30. Кроме того, на островах Алёшкинский и Переяславский уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - говорится в сводке министерства.

херсонская область

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область