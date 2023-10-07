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Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 07.10.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две диверсионные группы и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T14:31
2023-10-07T14:31
2023-10-07T14:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские войска на херсонском направлении уничтожили до 30 украинских военнослужащих, две диверсионные группы и гаубицу Д-30, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, и гаубица Д-30. Кроме того, на островах Алёшкинский и Переяславский уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны оценило потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 30 военных на Херсонском направлении