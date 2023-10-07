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"Это аморально". На Западе заговорили о полном уничтожении Украины - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:25 07.10.2023 (обновлено: 13:09 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/politika-1901100466.html
"Это аморально". На Западе заговорили о полном уничтожении Украины
"Это аморально". На Западе заговорили о полном уничтожении Украины - РИА Новости, 07.10.2023
"Это аморально". На Западе заговорили о полном уничтожении Украины
Западная политика по ослаблению России через разжигание украинского конфликта аморальна, написала в соцсети X канадский политический комментатор Ариана Гиц. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T06:25
2023-10-07T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
дмитрий песков
евросоюз
нато
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Западная политика по ослаблению России через разжигание украинского конфликта аморальна, написала в соцсети X канадский политический комментатор Ариана Гиц. &quot;Украинцы не должны быть личным щитом НАТО и ЕС. Политика ослабления России Украиной для всего мира аморальна. &lt;...&gt; Медленный и систематический подход к ослаблению армии России — это медленный и систематический подход к уничтожению Украины&quot;, — написала она.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231007/donbass-1901092974.html
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в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
"Это аморально". На Западе заговорили о полном уничтожении Украины

Журналист Гиц: политика Запада по ослаблению России уничтожит Украину

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Западная политика по ослаблению России через разжигание украинского конфликта аморальна, написала в соцсети X канадский политический комментатор Ариана Гиц.
«

"Украинцы не должны быть личным щитом НАТО и ЕС. Политика ослабления России Украиной для всего мира аморальна. <...> Медленный и систематический подход к ослаблению армии России — это медленный и систематический подход к уничтожению Украины", — написала она.

Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
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