https://ria.ru/20231007/politika-1901100466.html

"Это аморально". На Западе заговорили о полном уничтожении Украины

"Это аморально". На Западе заговорили о полном уничтожении Украины - РИА Новости, 07.10.2023

"Это аморально". На Западе заговорили о полном уничтожении Украины

Западная политика по ослаблению России через разжигание украинского конфликта аморальна, написала в соцсети X канадский политический комментатор Ариана Гиц. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T06:25

2023-10-07T06:25

2023-10-07T13:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

москва

дмитрий песков

евросоюз

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Западная политика по ослаблению России через разжигание украинского конфликта аморальна, написала в соцсети X канадский политический комментатор Ариана Гиц. "Украинцы не должны быть личным щитом НАТО и ЕС. Политика ослабления России Украиной для всего мира аморальна. <...> Медленный и систематический подход к ослаблению армии России — это медленный и систематический подход к уничтожению Украины", — написала она.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231007/donbass-1901092974.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, евросоюз, нато