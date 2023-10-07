https://ria.ru/20231007/politika-1901100466.html
"Это аморально". На Западе заговорили о полном уничтожении Украины
"Это аморально". На Западе заговорили о полном уничтожении Украины - РИА Новости, 07.10.2023
"Это аморально". На Западе заговорили о полном уничтожении Украины
Западная политика по ослаблению России через разжигание украинского конфликта аморальна, написала в соцсети X канадский политический комментатор Ариана Гиц. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T06:25
2023-10-07T06:25
2023-10-07T13:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
дмитрий песков
евросоюз
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Западная политика по ослаблению России через разжигание украинского конфликта аморальна, написала в соцсети X канадский политический комментатор Ариана Гиц. "Украинцы не должны быть личным щитом НАТО и ЕС. Политика ослабления России Украиной для всего мира аморальна. <...> Медленный и систематический подход к ослаблению армии России — это медленный и систематический подход к уничтожению Украины", — написала она.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231007/donbass-1901092974.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_60f7f40320c700838d02c8541940d6b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
"Это аморально". На Западе заговорили о полном уничтожении Украины
Журналист Гиц: политика Запада по ослаблению России уничтожит Украину