https://ria.ru/20231007/okb-1900654800.html

ОКБ имени Камова

ОКБ имени Камова - РИА Новости, 07.10.2023

ОКБ имени Камова

ОКБ имени Камова – конструкторского бюро, которое специализировалось на разработке морских вертолетов. В настоящее время входит в состав Национального центра... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T00:40

2023-10-07T00:40

2023-10-07T00:40

справки

безопасность

ссср

россия

сергей михеев

камов

уралвагонзавод

ка-62

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ОКБ имени Камова – конструкторского бюро, которое специализировалось на разработке морских вертолетов. В настоящее время входит в состав Национального центра вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова, который является частью холдинга "Вертолеты России". Предприятие было основано 7 октября 1948 года приказом министра авиационной промышленности СССР Михаила Хруничева как опытно-конструкторское бюро (ОКБ) № 2, которое в дальнейшем было переименовано в Ухтомский вертолетный завод. Главным конструктором ОКБ стал один из основателей российской школы вертолетостроения – Николай Камов.Основным направлением деятельности конструкторского бюро стало создание корабельных вертолетов для Военно-Морского флота. В 1949 году ОКБ-2 на базе вертолета Ка-8 создало вертолет связи и наблюдения Ка-10, к 1953 году – двухместный вертолет поиска подводных лодок Ка-15, несколько военных и гражданских модификаций этого вертолета, в том числе четырехместный Ка-18. Все эти машины были запущены в серийное производство и были успешными для своего времени. В 1958-1959 годах на Ка-15 были установлены мировые рекорды скорости по замкнутым маршрутам 100 и 500 километров, а Ка-18 получил золотую медаль на Всемирной Брюссельской выставке 1958 года.Визитной карточкой вертолетов Камова стала двухвинтовая соосная схема, обеспечивающая высокую энерговооруженность, маневренность и управляемость, а также немаловажную для палубного базирования компактность вертолетов.С 1952 по 1964 годы ОКБ выполнило разработку, постройку и испытания комбинированного аппарата самолета-вертолета (конвертоплана или иначе винтокрыла) Ка-22 по заказу ВВС. Было построено четыре таких машины, в 1961 году на Ка-22 было установлено восемь мировых рекордов: скорости по 100-километровому маршруту и подъема различных коммерческих грузов на высоту до 2588 метров. Одновременно с Ка-22 бюро выполнило проект корабельного противолодочного вертолета Ка-25 для борьбы с подводными лодками, оснащенный бортовым электронным комплексом, опускаемой гидроакустической станцией, РЛС и противолодочными торпедами или бомбами. Вслед за Ка-25 были созданы Ка-25ПЛ, Ка-25Ц – целеуказатель ракетному оружию, Ка-25 ПС – поисково-спасательный. Всего было создано 18 модификаций вертолета. С 1969 года серийно выпускался для нужд народного хозяйства двухдвигательный многоцелевой вертолет Ка-26 и аэросани Ка-30.После смерти Николая Камова Ухтомскому вертолетному заводу (УВЗ) в 1974 году было присвоено его имя. Предприятие возглавил ученик Камова – Сергей Михеев.В 1987 году УВЗ был переименован в Вертолетный научно-технический комплекс им. Н.И. Камова, с 1994 года – АО "Камов". В 1981 году на смену Ка-25 в Военно-морской флот пришел вертолет Ка-27 (в экспортной вариации – Ка-28). Эта машина в современных модификациях выпускается до сих пор и является основным корабельным противолодочным вертолетом ВМС России. В 1982 году был представлен первый ударный вертолет конструкторского бюро Ка-50 "Черная акула", который предназначался для уничтожения боевой техники, сооружений и живой силы. Ка-50 стал первым в мире вертолетом, оснащенным катапультной системой спасения, а применение композитных материалов позволило значительно сократить вес машины. Практически сразу же с момента принятия на вооружение в 1995 году Ка-50 принял участие в боевых действиях в Чечне. Из-за финансовых проблем удалось построить только 15 машин. Однако все наработки Ка-50 стали фундаментом для создания следующей модели – Ка-52 "Аллигатор", первый полет которого состоялся в 1997 году. С ноября 2011 года они успешно эксплуатируются в российских ВВС.Гражданским развитием поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС стал средний транспортник Ка-32, который выпускается с 1985 года в различных версиях. Основной современной модификацией является Ка-32А11BC. Вертолет получил международные сертификаты и до 2011 года выпускался только для экспорта. Машина отличается высокой для своего класса грузоподъемностью и может поднимать пять тонн груза на внешней подвеске.На смену вертолету Ка-26 пришел вертолет Ка-226, который совершил первый полет в 1997 году. В 2008 году была разработана модификация Ка-226Т.Перспективным проектом является многоцелевой вертолет Ка-62, первый для ОКБ Камова выполненный не по соосной, а по традиционной схеме.Однако в ноябре 2022 года Росавиация сообщила о приостановке сертификации вертолета Ка-62 из-за проблем с импортозамещением. За свою многолетнюю историю ОКБ им. Камова создало уникальную исследовательскую школу, сформировав научно-технический потенциал по созданию вертолетов различных аэродинамических схем.Компания занимается разработкой вертолетной техники, созданием опытных образцов и их испытаниями и является единственным в мире разработчиком серийных вертолетов соосной схемы, обеспечивающей высокую маневренность и хорошую управляемость при малых габаритах техники.В 2019 году на базе АО "Камов" и АО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" был создан Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова (АО "НЦВ Миль и Камов"). Предприятие объединило в себе две уникальные инженерные школы отечественного вертолетостроения – школу Миля и школу Камова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, ссср, россия, сергей михеев, камов, уралвагонзавод, ка-62, ка-27, вертолеты россии, ка-50 "черная акула"