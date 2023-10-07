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Глава сессии Генассамблеи ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль

Глава сессии Генассамблеи ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 07.10.2023

Глава сессии Генассамблеи ООН осудил нападение ХАМАС на Израиль

Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль, призвал стороны воздерживаться от дальнейшего насилия. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T17:16

2023-10-07T17:16

2023-10-07T17:25

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

хамас

генеральная ассамблея оон

оон

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ООН, 7 окт - РИА Новости. Председатель сессии Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис осудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль, призвал стороны воздерживаться от дальнейшего насилия. "Я решительно осуждаю нападение боевиков ХАМАС на Израиль, в результате которого погибли и получили ранения сотни невинных мирных жителей", - указал Фрэнсис. "Я призываю все стороны воздерживаться от дальнейшего насилия и искать незамедлительный путь к миру", - добавил он. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Как сообщали израильские СМИ со ссылкой на минздрав, по меньшей мере 100 человек погибли в Израиле в результате эскалации, число пострадавших превысило 900. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, генеральная ассамблея оон, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году