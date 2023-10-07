Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме
Бирюков: фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме
© Городское хозяйство МосквыПодготовка к зиме фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. Кадр видео
Подготовка к зиме фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. Кадр видео
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить к зимнему периоду фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. Это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства. Эта процедура займет семь дней, будут задействованы четыре бригады и столько же поливомоечных машин", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что после завершения очистки приступят непосредственно к работам по консервации фонтана, они включают, в том числе, демонтаж форсунок и подводных светильников, установку заглушек и защитных элементов в чаши.
Сообщается, что фонтанный комплекс "Годы войны" располагается на главной аллее Парка Победы на Поклонной горе. Он состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, сделанных из темно-красного гранита, в каждой бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество - 225. Столько недель длилась Великая Отечественная война.