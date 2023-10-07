Рейтинг@Mail.ru
Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:26 07.10.2023 (обновлено: 12:33 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/moskva-1901131977.html
Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме
Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме - РИА Новости, 07.10.2023
Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме
Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:26
2023-10-07T12:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901132778_24:0:3665:2048_1920x0_80_0_0_26929641b71ee847033e941c183b84ae.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить к зимнему периоду фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. Это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства. Эта процедура займет семь дней, будут задействованы четыре бригады и столько же поливомоечных машин", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что после завершения очистки приступят непосредственно к работам по консервации фонтана, они включают, в том числе, демонтаж форсунок и подводных светильников, установку заглушек и защитных элементов в чаши. Сообщается, что фонтанный комплекс "Годы войны" располагается на главной аллее Парка Победы на Поклонной горе. Он состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, сделанных из темно-красного гранита, в каждой бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество - 225. Столько недель длилась Великая Отечественная война.
https://realty.ria.ru/20230804/fontany-1888124023.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901132778_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_4459ee1e2cbdf5caae181f0a37bff8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме

Бирюков: фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме

© Городское хозяйство МосквыПодготовка к зиме фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. Кадр видео
Подготовка к зиме фонтанного комплекса Годы войны на Поклонной горе. Кадр видео
© Городское хозяйство Москвы
Подготовка к зиме фонтанного комплекса "Годы войны" на Поклонной горе. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить к зимнему периоду фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. Это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства. Эта процедура займет семь дней, будут задействованы четыре бригады и столько же поливомоечных машин", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что после завершения очистки приступят непосредственно к работам по консервации фонтана, они включают, в том числе, демонтаж форсунок и подводных светильников, установку заглушек и защитных элементов в чаши.
Сообщается, что фонтанный комплекс "Годы войны" располагается на главной аллее Парка Победы на Поклонной горе. Он состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, сделанных из темно-красного гранита, в каждой бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество - 225. Столько недель длилась Великая Отечественная война.
Фонтан на территории спорткомплекса Авангард в Москве
Всплеск эмоций. Как выглядят обновленные фонтаны Москвы
4 августа, 11:11
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала