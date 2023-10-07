https://ria.ru/20231007/moskva-1901131977.html

Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме

Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме - РИА Новости, 07.10.2023

Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме

Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:26

2023-10-07T12:26

2023-10-07T12:33

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить к зимнему периоду фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе. Это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства. Эта процедура займет семь дней, будут задействованы четыре бригады и столько же поливомоечных машин", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что после завершения очистки приступят непосредственно к работам по консервации фонтана, они включают, в том числе, демонтаж форсунок и подводных светильников, установку заглушек и защитных элементов в чаши. Сообщается, что фонтанный комплекс "Годы войны" располагается на главной аллее Парка Победы на Поклонной горе. Он состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, сделанных из темно-красного гранита, в каждой бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество - 225. Столько недель длилась Великая Отечественная война.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков