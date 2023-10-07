https://ria.ru/20231007/michelin-1901015434.html
Гид Michelin начнет оценивать отели
Гид Michelin начнет оценивать отели - РИА Новости, 07.10.2023
Гид Michelin начнет оценивать отели
Команды гида Michelin отобрали более 5000 отелей и других объектов размещения по всему миру, и в 2024 году гостиницам начнут выдавать особый знак отличия –... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T04:55
2023-10-07T04:55
2023-10-07T04:55
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Команды гида Michelin отобрали более 5000 отелей и других объектов размещения по всему миру, и в 2024 году гостиницам начнут выдавать особый знак отличия – "мишленовский ключ", сообщается на сайте гида."Точно так же, как звезда Michelin отличает те рестораны, которые находятся на пике своего мастерства, ключ Michelin выделит исключительные отели по всему миру, работу преданных своему делу профессионалов гостиничного бизнеса”, – говорит международный директор гида Гвендаль Пулленнек.В новой подборке путеводителя Michelin рекомендовано более 5000 отелей в 120 странах. Они отбирались по пяти 5 критериям: место назначения само по себе и вклад отеля в его развитие, архитектура и дизайн интерьеров, качество обслуживания, комфорт и техническая составляющая, индивидуальность заведения, его неповторимый характер и соотношение цены и качества. Первые ключи отели получат в начале 2024 года.
https://ria.ru/20230321/povara-1859455673.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Отели
Гид Michelin начнет оценивать отели
Гид Michelin с 2024 года вводит новый знак отличия для отелей – ключи
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Команды гида Michelin отобрали более 5000 отелей и других объектов размещения по всему миру, и в 2024 году гостиницам начнут выдавать особый знак отличия – "мишленовский ключ", сообщается
на сайте гида.
"Точно так же, как звезда Michelin отличает те рестораны, которые находятся на пике своего мастерства, ключ Michelin выделит исключительные отели по всему миру, работу преданных своему делу профессионалов гостиничного бизнеса”, – говорит международный директор гида Гвендаль Пулленнек.
В новой подборке путеводителя Michelin рекомендовано более 5000 отелей в 120 странах. Они отбирались по пяти 5 критериям: место назначения само по себе и вклад отеля в его развитие, архитектура и дизайн интерьеров, качество обслуживания, комфорт и техническая составляющая, индивидуальность заведения, его неповторимый характер и соотношение цены и качества.
Первые ключи отели получат в начале 2024 года.
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