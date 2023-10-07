https://ria.ru/20231007/makkarti-1901089506.html
Отстраненный Маккарти не планирует уходить из конгресса, пишут СМИ
Отстраненный Маккарти не планирует уходить из конгресса, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2023
Отстраненный Маккарти не планирует уходить из конгресса, пишут СМИ
Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, отстраненный с поста спикера Палаты представителей США, опроверг информацию о своем уходе в отставку из конгресса,... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T00:03
2023-10-07T00:03
2023-10-07T00:03
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кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, отстраненный с поста спикера Палаты представителей США, опроверг информацию о своем уходе в отставку из конгресса, передает KGET. Ранее в пятницу издание Politico со ссылкой на источники писало, что Маккарти может досрочно покинуть Палату представителей США. "Маккарти подтвердил, что не уходит из конгресса, несмотря на слухи", - пишет KGET. Кроме того, Маккарти в комментарии СМИ отметил, что планирует доработать до конца срока, а потом переизбираться. На текущей неделе Палата представителей отправила Маккарти в отставку. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, и отверг выдвинутые против него претензии Гетца. Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
https://ria.ru/20231005/ssha-1900596647.html
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в мире, сша, кевин маккарти
В мире, США, Кевин Маккарти
Отстраненный Маккарти не планирует уходить из конгресса, пишут СМИ
KGET: отстраненный с поста спикера Маккарти не планирует уходить из конгресса
ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, отстраненный с поста спикера Палаты представителей США, опроверг информацию о своем уходе в отставку из конгресса, передает KGET.
Ранее в пятницу издание Politico со ссылкой на источники писало, что Маккарти может досрочно покинуть Палату представителей США.
СМИ: отставка Маккарти поставила под угрозу финансирование Украины
"Маккарти подтвердил, что не уходит из конгресса, несмотря на слухи", - пишет KGET.
Кроме того, Маккарти в комментарии СМИ отметил, что планирует доработать до конца срока, а потом переизбираться.
На текущей неделе Палата представителей отправила Маккарти в отставку. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина
Патрик Макгенри.
С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды
Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом
"секретную сделку" о финансировании Украины
. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, и отверг выдвинутые против него претензии Гетца.
Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.
"Это катастрофа": у Киева началась паника после отставки Маккарти