https://ria.ru/20231007/makkarti-1901089506.html

Отстраненный Маккарти не планирует уходить из конгресса, пишут СМИ

Отстраненный Маккарти не планирует уходить из конгресса, пишут СМИ - РИА Новости, 07.10.2023

Отстраненный Маккарти не планирует уходить из конгресса, пишут СМИ

Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, отстраненный с поста спикера Палаты представителей США, опроверг информацию о своем уходе в отставку из конгресса,... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T00:03

2023-10-07T00:03

2023-10-07T00:03

в мире

сша

кевин маккарти

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ВАШИНГТОН, 6 окт - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, отстраненный с поста спикера Палаты представителей США, опроверг информацию о своем уходе в отставку из конгресса, передает KGET. Ранее в пятницу издание Politico со ссылкой на источники писало, что Маккарти может досрочно покинуть Палату представителей США. "Маккарти подтвердил, что не уходит из конгресса, несмотря на слухи", - пишет KGET. Кроме того, Маккарти в комментарии СМИ отметил, что планирует доработать до конца срока, а потом переизбираться. На текущей неделе Палата представителей отправила Маккарти в отставку. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 210. Это первый в истории США случай отстранения спикера нижней палаты. Временным спикером стал представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. С инициативой снятия Маккарти выступил республиканец из Флориды Мэтт Гетц, недовольный тем, что его однопартиец пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета во избежание шатдауна – приостановки работы федерального правительства. Он обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. Против Маккарти объединились представители демократического меньшинства и правое крыло республиканской фракции. Бывший спикер уже заявил, что не будет выдвигаться снова, и отверг выдвинутые против него претензии Гетца. Выборы спикера назначены на среду, а за день до этого республиканцы проведут фракционную встречу для обсуждения кандидатов.

https://ria.ru/20231005/ssha-1900596647.html

https://ria.ru/20231005/makkarti-1900578029.html

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в мире, сша, кевин маккарти