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ВС России за сутки атаковали практически на каждом направлении в ДНР

ВС России за сутки атаковали практически на каждом направлении в ДНР - РИА Новости, 07.10.2023

ВС России за сутки атаковали практически на каждом направлении в ДНР

Российские военные за последние сутки успешно атаковали практически на каждом направлении в ДНР, сообщил РИА Новости советник главы республики Ян Гагин. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T21:51

2023-10-07T21:51

2023-10-07T21:51

донецкая народная республика

артемовск

денис пушилин

ян гагин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские военные за последние сутки успешно атаковали практически на каждом направлении в ДНР, сообщил РИА Новости советник главы республики Ян Гагин. "За последние дни и за истекшие сутки наши силы не только отражали наступление противника по всей линии фронта, но и практически на каждом из направлений переходили в контратаку - достаточно успешно. По всей линии фронта активно работала наша артиллерия и авиация", - рассказал Гагин. В частности, отметил он, активно наносились удары по противнику на угледарском и артемовском направлениях. "Сейчас на отдельных направлениях, в том числе на купянском направлении, мы начали двигаться вперед, достаточно активно и вполне успешно", - добавил он. Ранее в субботу руководитель республики Денис Пушилин сообщил, что российским военным удалось расширить "серую зону" и улучшить позиции на северном фланге Артемовска. Кроме того, по его словам, отражена атака украинских войск в районах Приютного и Новомайорского на угледарском направлении фронта.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

донецкая народная республика

артемовск

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донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы рф