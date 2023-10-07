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ВС России за сутки атаковали практически на каждом направлении в ДНР - РИА Новости, 07.10.2023
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21:51 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/kontrataka-1901227636.html
ВС России за сутки атаковали практически на каждом направлении в ДНР
ВС России за сутки атаковали практически на каждом направлении в ДНР - РИА Новости, 07.10.2023
ВС России за сутки атаковали практически на каждом направлении в ДНР
Российские военные за последние сутки успешно атаковали практически на каждом направлении в ДНР, сообщил РИА Новости советник главы республики Ян Гагин. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T21:51
2023-10-07T21:51
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские военные за последние сутки успешно атаковали практически на каждом направлении в ДНР, сообщил РИА Новости советник главы республики Ян Гагин. "За последние дни и за истекшие сутки наши силы не только отражали наступление противника по всей линии фронта, но и практически на каждом из направлений переходили в контратаку - достаточно успешно. По всей линии фронта активно работала наша артиллерия и авиация", - рассказал Гагин. В частности, отметил он, активно наносились удары по противнику на угледарском и артемовском направлениях. "Сейчас на отдельных направлениях, в том числе на купянском направлении, мы начали двигаться вперед, достаточно активно и вполне успешно", - добавил он. Ранее в субботу руководитель республики Денис Пушилин сообщил, что российским военным удалось расширить "серую зону" и улучшить позиции на северном фланге Артемовска. Кроме того, по его словам, отражена атака украинских войск в районах Приютного и Новомайорского на угледарском направлении фронта.
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донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы рф
Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы РФ
ВС России за сутки атаковали практически на каждом направлении в ДНР

Гагин: ВС России за сутки контратаковали практически на каждом направлении в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВС России
ВС России - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Российские военные за последние сутки успешно атаковали практически на каждом направлении в ДНР, сообщил РИА Новости советник главы республики Ян Гагин.
"За последние дни и за истекшие сутки наши силы не только отражали наступление противника по всей линии фронта, но и практически на каждом из направлений переходили в контратаку - достаточно успешно. По всей линии фронта активно работала наша артиллерия и авиация", - рассказал Гагин.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.10.2023Посмотреть
В частности, отметил он, активно наносились удары по противнику на угледарском и артемовском направлениях.
"Сейчас на отдельных направлениях, в том числе на купянском направлении, мы начали двигаться вперед, достаточно активно и вполне успешно", - добавил он.
Ранее в субботу руководитель республики Денис Пушилин сообщил, что российским военным удалось расширить "серую зону" и улучшить позиции на северном фланге Артемовска. Кроме того, по его словам, отражена атака украинских войск в районах Приютного и Новомайорского на угледарском направлении фронта.
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Донецкая Народная РеспубликаАртемовскДенис ПушилинЯн ГагинВооруженные силы РФ
 
 
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