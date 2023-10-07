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Израиль заявил о проникновении ХАМАС в приграничные районы

Израиль заявил о проникновении ХАМАС в приграничные районы - РИА Новости, 07.10.2023

Израиль заявил о проникновении ХАМАС в приграничные районы

От 200 до 300 бойцов движения ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля, еще десятки остаются на территории страны, пишет газета Haaretz со ссылкой на... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T18:03

2023-10-07T18:03

2023-10-07T22:46

хамас

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

биньямин нетаньяху

махмуд аббас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. От 200 до 300 бойцов движения ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля, еще десятки остаются на территории страны, пишет газета Haaretz со ссылкой на представителя полиции."От 200 до 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль в субботу утром, причем десятки все еще скрываются на израильской территории", — говорится в публикации.Ранее в субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о предотвращении попытки проникнуть в страну с моря на катерах и лодках. Кроме того, израильская армия сообщала о нанесении ударов по 17 военным объектам и четырем командным центрам военного крыла ХАМАС.Рано утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, оттуда выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки из них проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 100 мирных израильтян, более 900 получили ранения.Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады "Аль-Кассам", объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от радикалов и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильские ВВС начали наносить удары по целям в секторе Газа. Там утверждают, что при этих атаках погибли 198 человек и пострадали около 1,6 тысячи.

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хамас, израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, армия обороны израиля