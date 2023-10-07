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ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия

ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия - РИА Новости, 07.10.2023

ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия

Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.

2023-10-07T17:17

2023-10-07T17:17

2023-10-07T23:02

видео

израиль

хамас

армия обороны израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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По оценке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), оттуда выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

израиль

сектор газа

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения. 2023-10-07T17:17 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, израиль, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, видео