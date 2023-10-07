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ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия - РИА Новости, 07.10.2023
ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
2023-10-07T17:17
2023-10-07T17:17
2023-10-07T23:02
видео
израиль
хамас
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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По оценке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), оттуда выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
израиль
сектор газа
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901183262_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7aa39da9354c88e3e6d5ddb1e50e6bae.jpg
ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны.
По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения.
2023-10-07T17:17
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, израиль, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, видео
Видео, Израиль, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.