Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия - РИА Новости, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 07.10.2023 (обновлено: 23:02 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/izrail-1901184746.html
ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия - РИА Новости, 07.10.2023
ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
2023-10-07T17:17
2023-10-07T23:02
видео
израиль
хамас
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901183262_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a50a31ff7c4ac26897e26cfd046fe99e.jpg
По оценке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), оттуда выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения.
2023-10-07T17:17
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901183262_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7aa39da9354c88e3e6d5ddb1e50e6bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, израиль, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, видео
Видео, Израиль, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
2023-10-07T17:17
true
PT0M59S

ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия

Читать ria.ru в
Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа.
По оценке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), оттуда выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
 
ВидеоИзраильХамасАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала