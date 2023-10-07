https://ria.ru/20231007/izrail-1901178774.html
Полиция призвала жителей Израиля не покидать дома
Полиция призвала жителей Израиля не покидать дома - РИА Новости, 07.10.2023
Полиция призвала жителей Израиля не покидать дома
Полиция Израиля призвала граждан на фоне эскалации и проникновения в страну боевиков ХАМАС оставаться дома и не приближаться к местам падения снарядов, а также... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:56
2023-10-07T16:56
2023-10-07T17:14
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Полиция Израиля призвала граждан на фоне эскалации и проникновения в страну боевиков ХАМАС оставаться дома и не приближаться к местам падения снарядов, а также воздержаться от распространения фейковых новостей. Представитель полиции Дин Эльсданн сообщил, что в различных населенных пунктах страны дислоцированы значительные полицейские отряды, в том числе спецназ. "Прислушивайтесь к инструкциям полиции и военных. Оставайтесь дома и близко к защищенным зонам, воздержитесь от распространения фейковых новостей и дезинформации из соцсетей, держитесь подальше от мест падения снарядов, где могут быть разбросаны осколки", - заявил Эльсданн в обращении, опубликованном в соцсети X. Он заверил, что полиция предпринимает усилия для защиты граждан. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/konflikt-1901161916.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Похищение девушки на автомобиле
Похищение девушки на автомобиле
2023-10-07T16:56
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, хамас
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля, Хамас
Полиция призвала жителей Израиля не покидать дома
Израильтян попросили оставаться дома и держаться подальше от упавших снарядов
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 окт - РИА Новости. Полиция Израиля призвала граждан на фоне эскалации и проникновения в страну боевиков ХАМАС оставаться дома и не приближаться к местам падения снарядов, а также воздержаться от распространения фейковых новостей.
Представитель полиции Дин Эльсданн сообщил, что в различных населенных пунктах страны дислоцированы значительные полицейские отряды, в том числе спецназ.
"Прислушивайтесь к инструкциям полиции и военных. Оставайтесь дома и близко к защищенным зонам, воздержитесь от распространения фейковых новостей и дезинформации из соцсетей, держитесь подальше от мест падения снарядов, где могут быть разбросаны осколки", - заявил Эльсданн в обращении, опубликованном в соцсети X.
Он заверил, что полиция предпринимает усилия для защиты граждан.
Палестино-израильский конфликт
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас
на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем