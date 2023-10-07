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Боррель заявил, что обсудил ситуацию в Израиле с арабскими странами - РИА Новости, 07.10.2023
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15:54 07.10.2023
https://ria.ru/20231007/izrail-1901166623.html
Боррель заявил, что обсудил ситуацию в Израиле с арабскими странами
Боррель заявил, что обсудил ситуацию в Израиле с арабскими странами - РИА Новости, 07.10.2023
Боррель заявил, что обсудил ситуацию в Израиле с арабскими странами
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обсудил по телефону с главами МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, а также с представителями Лиги арабских... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:54
2023-10-07T15:54
в мире
израиль
египет
иордания
жозеп боррель
самех шукри
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обсудил по телефону с главами МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, а также с представителями Лиги арабских государств ситуацию вокруг Израиля. Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз безоговорочно осуждает атаки ХАМАС по Израилю и призывает к немедленному прекращению насилия. "(Состоялись - ред.) звонки с (министром иностранных дел Египта) Самехом Шукри, (министром иностранных дел Иордании) Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, (министром иностранных дел Саудовской Аравии) Фейсалом бен Фарханом, Лигой арабских государств о продолжающихся нападениях ХАМАС на Израиль", - написал Боррель в соцсети X. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/izrail-1901165605.html
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в мире, израиль, египет, иордания, жозеп боррель, самех шукри, биньямин нетаньяху, хамас, лига арабских государств, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Иордания, Жозеп Боррель, Самех Шукри, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Лига арабских государств, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель заявил, что обсудил ситуацию в Израиле с арабскими странами

Боррель: состоялись звонки с арабскими странами по ситуации в Израиле

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обсудил по телефону с главами МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, а также с представителями Лиги арабских государств ситуацию вокруг Израиля.
Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз безоговорочно осуждает атаки ХАМАС по Израилю и призывает к немедленному прекращению насилия.
Израильский танк неподалеку от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В НАТО осудили атаки ХАМАС против Израиля
Вчера, 15:47
"(Состоялись - ред.) звонки с (министром иностранных дел Египта) Самехом Шукри, (министром иностранных дел Иордании) Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, (министром иностранных дел Саудовской Аравии) Фейсалом бен Фарханом, Лигой арабских государств о продолжающихся нападениях ХАМАС на Израиль", - написал Боррель в соцсети X.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
КПП Эрез на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
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Вчера, 15:33
 
В миреИзраильЕгипетИорданияЖозеп БоррельСамех ШукриБиньямин НетаньяхуХамасЛига арабских государствЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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