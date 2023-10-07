https://ria.ru/20231007/izrail-1901166623.html

Боррель заявил, что обсудил ситуацию в Израиле с арабскими странами

Боррель заявил, что обсудил ситуацию в Израиле с арабскими странами - РИА Новости, 07.10.2023

Боррель заявил, что обсудил ситуацию в Израиле с арабскими странами

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обсудил по телефону с главами МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, а также с представителями Лиги арабских... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:54

2023-10-07T15:54

2023-10-07T15:54

в мире

израиль

египет

иордания

жозеп боррель

самех шукри

биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обсудил по телефону с главами МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, а также с представителями Лиги арабских государств ситуацию вокруг Израиля. Ранее Боррель сообщил, что Евросоюз безоговорочно осуждает атаки ХАМАС по Израилю и призывает к немедленному прекращению насилия. "(Состоялись - ред.) звонки с (министром иностранных дел Египта) Самехом Шукри, (министром иностранных дел Иордании) Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, (министром иностранных дел Саудовской Аравии) Фейсалом бен Фарханом, Лигой арабских государств о продолжающихся нападениях ХАМАС на Израиль", - написал Боррель в соцсети X. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231007/izrail-1901165605.html

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израиль

египет

иордания

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в мире, израиль, египет, иордания, жозеп боррель, самех шукри, биньямин нетаньяху, хамас, лига арабских государств, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году