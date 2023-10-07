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Минобразования Израиля заявило, что школы останутся закрытыми

Минобразования Израиля заявило, что школы останутся закрытыми - РИА Новости, 07.10.2023

Минобразования Израиля заявило, что школы останутся закрытыми

Министерство образования Израиля объявило, что школы и детские сады по всей стране останутся закрытыми в воскресенье на фоне эскалации палестино-израильского... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T15:14

2023-10-07T15:14

2023-10-07T17:52

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

хамас

палестина

махмуд аббас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство образования Израиля объявило, что школы и детские сады по всей стране останутся закрытыми в воскресенье на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает газета Times of Israel."Министерство образования сообщает, что в воскресенье по всей стране будут закрыты все детские сады и школы", - говорится в сообщении.Ранее Times of Israel сообщала, что армия обороны Израиля объявила об отмене занятий в школах в центре и на юге страны.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, махмуд аббас, армия обороны израиля