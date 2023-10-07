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Минобразования Израиля заявило, что школы останутся закрытыми - РИА Новости, 07.10.2023
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15:14 07.10.2023 (обновлено: 17:52 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/izrail-1901157875.html
Минобразования Израиля заявило, что школы останутся закрытыми
Минобразования Израиля заявило, что школы останутся закрытыми - РИА Новости, 07.10.2023
Минобразования Израиля заявило, что школы останутся закрытыми
Министерство образования Израиля объявило, что школы и детские сады по всей стране останутся закрытыми в воскресенье на фоне эскалации палестино-израильского... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:14
2023-10-07T17:52
израиль
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
биньямин нетаньяху
хамас
палестина
махмуд аббас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство образования Израиля объявило, что школы и детские сады по всей стране останутся закрытыми в воскресенье на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает газета Times of Israel."Министерство образования сообщает, что в воскресенье по всей стране будут закрыты все детские сады и школы", - говорится в сообщении.Ранее Times of Israel сообщала, что армия обороны Израиля объявила об отмене занятий в школах в центре и на юге страны.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, махмуд аббас, армия обороны израиля
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Палестина, Махмуд Аббас, Армия обороны Израиля
Минобразования Израиля заявило, что школы останутся закрытыми

Минобразования Израиля заявило, что школы и детсады останутся закрытыми

CC BY-SA 4.0 / Zairon (cropped) / Армянский квартал в Иерусалиме
Армянский квартал в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Zairon (cropped) /
Армянский квартал в Иерусалиме
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство образования Израиля объявило, что школы и детские сады по всей стране останутся закрытыми в воскресенье на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает газета Times of Israel.
"Министерство образования сообщает, что в воскресенье по всей стране будут закрыты все детские сады и школы", - говорится в сообщении.
Ранее Times of Israel сообщала, что армия обороны Израиля объявила об отмене занятий в школах в центре и на юге страны.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 40, включая одного медика, пострадавших уже 740.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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ИзраильВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБиньямин НетаньяхуХамасПалестинаМахмуд АббасАрмия обороны Израиля
 
 
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