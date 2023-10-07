https://ria.ru/20231007/izrail-1901132899.html

Число погибших в Израиле возросло до 20 человек

Число погибших в Израиле возросло до 20 человек - РИА Новости, 07.10.2023

Число погибших в Израиле возросло до 20 человек

Число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20, сообщает газета Haaretz со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T12:31

2023-10-07T12:31

2023-10-07T12:37

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901130495_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44e5677772270f88fb8abe5a299ad41e.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20, сообщает газета Haaretz со ссылкой на экстренные службы."По меньшей мере 20 израильтян погибли", - говорится в сообщении издания.Ранее издание Times of Israel сообщало о шести погибших и 300 пострадавших.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, хамас