https://ria.ru/20231007/izrail-1901132899.html
Число погибших в Израиле возросло до 20 человек
Число погибших в Израиле возросло до 20 человек - РИА Новости, 07.10.2023
Число погибших в Израиле возросло до 20 человек
Число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20, сообщает газета Haaretz со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T12:31
2023-10-07T12:31
2023-10-07T12:37
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля
хамас
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 20, сообщает газета Haaretz со ссылкой на экстренные службы."По меньшей мере 20 израильтян погибли", - говорится в сообщении издания.Ранее издание Times of Israel сообщало о шести погибших и 300 пострадавших.Военное крыло палестинского движения ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проведении операции против Израиля и заявило, что выпустило пять тысяч ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
https://ria.ru/20231006/konflikt-1900765142.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля, Хамас
Число погибших в Израиле возросло до 20 человек
Haaretz: число погибших в Израиле на фоне эскалации конфликта выросло до 20