https://ria.ru/20231007/israel-1901206577.html

Оппозиция Израиля предложила Нетаньяху создать чрезвычайное правительство

Оппозиция Израиля предложила Нетаньяху создать чрезвычайное правительство - РИА Новости, 07.10.2023

Оппозиция Израиля предложила Нетаньяху создать чрезвычайное правительство

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сформировать совместное чрезвычайное правительство на фоне... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T19:31

2023-10-07T19:31

2023-10-07T19:31

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

бени ганц

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху сформировать совместное чрезвычайное правительство на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает газета Haaretz. "В условиях нынешнего чрезвычайного положения я готов отложить разногласия и создать вместе с ним профессиональное "узкое" чрезвычайное правительство, которое будет курировать предстоящую нам сложную и длительную кампанию", - приводит газета слова Лапида. Он добавил, что не сомневается в том, что бывший министр обороны Бенни Ганц также присоединится к такому правительству. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), бени ганц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля