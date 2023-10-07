https://ria.ru/20231007/israel-1901189461.html

Армия Израиля подтвердила гибель военных

Армия Израиля подтвердила гибель военных - РИА Новости, 07.10.2023

Армия Израиля подтвердила гибель военных

Армия Израиля подтвердила гибель израильских военных, а также то, что израильтяне были взяты в плен и вывезены в сектор Газа, сообщает издание Times of Israel... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T17:44

2023-10-07T17:44

2023-10-07T18:04

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

махмуд аббас

армия обороны израиля

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия Израиля подтвердила гибель израильских военных, а также то, что израильтяне были взяты в плен и вывезены в сектор Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля."(Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал) Даниэль Хагари подтверждает, что террористическая группировка ХАМАС захватила израильтян в качестве заложников в секторе Газа. На брифинге для журналистов Хагари сообщил, что в боях также погибли израильские солдаты", - сообщает издание.Отмечается, что никаких цифр о количестве заложников и погибших солдат не приводится.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.

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Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране. 2023-10-07T17:44 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, махмуд аббас, армия обороны израиля