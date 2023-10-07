https://ria.ru/20231007/israel-1901189461.html
Армия Израиля подтвердила гибель военных
Армия Израиля подтвердила гибель военных - РИА Новости, 07.10.2023
Армия Израиля подтвердила гибель военных
Армия Израиля подтвердила гибель израильских военных, а также то, что израильтяне были взяты в плен и вывезены в сектор Газа, сообщает издание Times of Israel... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:44
2023-10-07T17:44
2023-10-07T18:04
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
махмуд аббас
армия обороны израиля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164250_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_933476c2d61d772033421f59ec56f70d.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия Израиля подтвердила гибель израильских военных, а также то, что израильтяне были взяты в плен и вывезены в сектор Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля."(Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал) Даниэль Хагари подтверждает, что террористическая группировка ХАМАС захватила израильтян в качестве заложников в секторе Газа. На брифинге для журналистов Хагари сообщил, что в боях также погибли израильские солдаты", - сообщает издание.Отмечается, что никаких цифр о количестве заложников и погибших солдат не приводится.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164250_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e60e245e7c13b9a6515aa710eb18ede9.jpg
Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем
Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране.
2023-10-07T17:44
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, махмуд аббас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Махмуд Аббас, Армия обороны Израиля
Армия Израиля подтвердила гибель военных
Армия Израиля подтвердила, что жителей взяли в плен и вывезли в сектор Газа