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Армия Израиля подтвердила гибель военных - РИА Новости, 07.10.2023
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17:44 07.10.2023 (обновлено: 18:04 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/israel-1901189461.html
Армия Израиля подтвердила гибель военных
Армия Израиля подтвердила гибель военных - РИА Новости, 07.10.2023
Армия Израиля подтвердила гибель военных
Армия Израиля подтвердила гибель израильских военных, а также то, что израильтяне были взяты в плен и вывезены в сектор Газа, сообщает издание Times of Israel... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T17:44
2023-10-07T18:04
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
махмуд аббас
армия обороны израиля
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия Израиля подтвердила гибель израильских военных, а также то, что израильтяне были взяты в плен и вывезены в сектор Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля."(Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал) Даниэль Хагари подтверждает, что террористическая группировка ХАМАС захватила израильтян в качестве заложников в секторе Газа. На брифинге для журналистов Хагари сообщил, что в боях также погибли израильские солдаты", - сообщает издание.Отмечается, что никаких цифр о количестве заложников и погибших солдат не приводится.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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4.7
96
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Ракетные атаки: обострение конфликта между Палестиной и Израилем
Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По последним данным, погибли не менее 22 человек, в том числе один медик, почти 550 человек получили ранения. Сообщалось также о вторжении бойцов в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, махмуд аббас, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Махмуд Аббас, Армия обороны Израиля
Армия Израиля подтвердила гибель военных

Армия Израиля подтвердила, что жителей взяли в плен и вывезли в сектор Газа

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские солдаты в Сдероте
Израильские солдаты в Сдероте - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские солдаты в Сдероте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Армия Израиля подтвердила гибель израильских военных, а также то, что израильтяне были взяты в плен и вывезены в сектор Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля.
"(Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал) Даниэль Хагари подтверждает, что террористическая группировка ХАМАС захватила израильтян в качестве заложников в секторе Газа. На брифинге для журналистов Хагари сообщил, что в боях также погибли израильские солдаты", - сообщает издание.
Отмечается, что никаких цифр о количестве заложников и погибших солдат не приводится.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаБиньямин НетаньяхуХамасМахмуд АббасАрмия обороны Израиля
 
 
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