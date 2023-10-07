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СМИ: на юге Израиля мирных жителей удерживают в заложниках

СМИ: на юге Израиля мирных жителей удерживают в заложниках - РИА Новости, 07.10.2023

СМИ: на юге Израиля мирных жителей удерживают в заложниках

Мирные жители удерживаются в заложниках в своих домах в населенных пунктах Беэри и Офаким в Южном округе Израиля, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T16:49

2023-10-07T16:49

2023-10-07T17:00

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

махмуд аббас

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мирные жители удерживаются в заложниках в своих домах в населенных пунктах Беэри и Офаким в Южном округе Израиля, сообщает газета Haaretz."В южных городах Беэри и Офаким израильские мирные жители удерживаются террористами в своих домах", - сообщает издание.Как отмечается, ведутся переговоры с целью их освобождения.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.По последним данным, число пострадавших в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа возросло до 779, в ходе атак боевиков из сектора Газа погибли 40 израильтян. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, махмуд аббас