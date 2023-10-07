https://ria.ru/20231007/israel-1901177002.html
СМИ: на юге Израиля мирных жителей удерживают в заложниках
СМИ: на юге Израиля мирных жителей удерживают в заложниках - РИА Новости, 07.10.2023
СМИ: на юге Израиля мирных жителей удерживают в заложниках
Мирные жители удерживаются в заложниках в своих домах в населенных пунктах Беэри и Офаким в Южном округе Израиля, сообщает газета Haaretz. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:49
2023-10-07T16:49
2023-10-07T17:00
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
армия обороны израиля
махмуд аббас
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мирные жители удерживаются в заложниках в своих домах в населенных пунктах Беэри и Офаким в Южном округе Израиля, сообщает газета Haaretz."В южных городах Беэри и Офаким израильские мирные жители удерживаются террористами в своих домах", - сообщает издание.Как отмечается, ведутся переговоры с целью их освобождения.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.По последним данным, число пострадавших в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа возросло до 779, в ходе атак боевиков из сектора Газа погибли 40 израильтян. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.
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Момент разрушения здания после ракетного удара
Момент разрушения здания после ракетного удара
2023-10-07T16:49
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, махмуд аббас
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Армия обороны Израиля, Махмуд Аббас
СМИ: на юге Израиля мирных жителей удерживают в заложниках
Haaretz: на юге Израиля мирных жителей удерживают в заложниках в домах
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Мирные жители удерживаются в заложниках в своих домах в населенных пунктах Беэри и Офаким в Южном округе Израиля, сообщает газета Haaretz
.
"В южных городах Беэри и Офаким израильские мирные жители удерживаются террористами в своих домах", - сообщает издание.
Как отмечается, ведутся переговоры с целью их освобождения.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС
в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ
) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас
на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
По последним данным, число пострадавших в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа возросло до 779, в ходе атак боевиков из сектора Газа погибли 40 израильтян. Согласно информации минздрава Палестины, число погибших при израильских ударах по сектору Газа увеличилось до 198, пострадали более 1,6 тысячи палестинцев.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем