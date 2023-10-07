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Уроженца Якутии, погибшего в бою с ВСУ в ДНР, представили к званию Героя - РИА Новости, 07.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 07.10.2023 (обновлено: 15:21 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/geroy-1901139984.html
Уроженца Якутии, погибшего в бою с ВСУ в ДНР, представили к званию Героя
Уроженца Якутии, погибшего в бою с ВСУ в ДНР, представили к званию Героя - РИА Новости, 07.10.2023
Уроженца Якутии, погибшего в бою с ВСУ в ДНР, представили к званию Героя
Министр обороны Сергей Шойгу представил к званию Героя России рядового морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова, погибшего в бою со штурмовой группой РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T13:26
2023-10-07T15:21
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу представил к званию Героя России рядового морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова, погибшего в бою со штурмовой группой ВСУ в ДНР, сообщили в оборонном ведомстве."Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар к званию Героя России (посмертно)", — говорится в заявлении.Украинские военные предприняли попытку наступления и нанесли массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами в районе села Новомайорское. В составе подразделения рядовой оценил ситуацию и одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника, отметили в министерстве.&quot;В ходе боя непрерывным огнем из стрелкового оружия Дмитрий ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить. &lt;...&gt; Егоров получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным&quot;, — сообщили в Минобороны.Позывной Сунтар морпех взял по названию населенного пункта в Якутии, где он жил.
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Ликвидация рядовым морской пехоты штурмовой группы ВСУ
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безопасность, сергей шойгу, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Уроженца Якутии, погибшего в бою с ВСУ в ДНР, представили к званию Героя

Шойгу представил морпеха Дмитрия Егорова к званию Героя России посмертно

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу представил к званию Героя России рядового морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова, погибшего в бою со штурмовой группой ВСУ в ДНР, сообщили в оборонном ведомстве.
"Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар к званию Героя России (посмертно)", — говорится в заявлении.
© Фото : Минобороны РоссииРядовой Дмитрий Егоров с позывным Сунтар
Рядовой Дмитрий Егоров с позывным Сунтар - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Фото : Минобороны России
Рядовой Дмитрий Егоров с позывным Сунтар
Украинские военные предприняли попытку наступления и нанесли массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами в районе села Новомайорское. В составе подразделения рядовой оценил ситуацию и одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника, отметили в министерстве.
«

"В ходе боя непрерывным огнем из стрелкового оружия Дмитрий ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить. <...> Егоров получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным", — сообщили в Минобороны.

Позывной Сунтар морпех взял по названию населенного пункта в Якутии, где он жил.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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