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Уроженца Якутии, погибшего в бою с ВСУ в ДНР, представили к званию Героя

Уроженца Якутии, погибшего в бою с ВСУ в ДНР, представили к званию Героя - РИА Новости, 07.10.2023

Уроженца Якутии, погибшего в бою с ВСУ в ДНР, представили к званию Героя

Министр обороны Сергей Шойгу представил к званию Героя России рядового морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова, погибшего в бою со штурмовой группой РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T13:26

2023-10-07T13:26

2023-10-07T15:21

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу представил к званию Героя России рядового морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова, погибшего в бою со штурмовой группой ВСУ в ДНР, сообщили в оборонном ведомстве."Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар к званию Героя России (посмертно)", — говорится в заявлении.Украинские военные предприняли попытку наступления и нанесли массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами в районе села Новомайорское. В составе подразделения рядовой оценил ситуацию и одним из первых вступил в бой с превосходящими силами противника, отметили в министерстве."В ходе боя непрерывным огнем из стрелкового оружия Дмитрий ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить. <...> Егоров получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным", — сообщили в Минобороны.Позывной Сунтар морпех взял по названию населенного пункта в Якутии, где он жил.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация рядовым морской пехоты штурмовой группы ВСУ Ликвидация рядовым морской пехоты штурмовой группы ВСУ 2023-10-07T13:26 true PT2M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, сергей шойгу, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф