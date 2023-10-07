https://ria.ru/20231007/gaza-1901177509.html
Минздрав Израиля объявил, что скорая не будет работать у сектора Газа
Минздрав Израиля объявил, что скорая не будет работать у сектора Газа - РИА Новости, 07.10.2023
Минздрав Израиля объявил, что скорая не будет работать у сектора Газа
Министерство здравоохранения Израиля объявило, что машины скорой помощи не будут курсировать в радиусе 80 километров от сектора Газа, а близлежащие к нему... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:52
2023-10-07T16:52
2023-10-07T16:53
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
хамас
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901171725_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4b040a56af569df2406fc4209b05179.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля объявило, что машины скорой помощи не будут курсировать в радиусе 80 километров от сектора Газа, а близлежащие к нему больницы в воскресенье не будут проводить амбулаторные и плановые мероприятия, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на минздрав. Ранее издание сообщило, что число пострадавших в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа возросло до 1,6 тысячи. "Министерство здравоохранения объявило, что больницы в радиусе до 80 километров от сектора Газа завтра не будут проводить амбулаторные и плановые мероприятия... Машины скорой помощи не будут курсировать в радиусе 80 километров от сектора Газа", - говорится в сообщении издания. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 198. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/israel-1901176556.html
https://ria.ru/20231007/zasedanie-1901172975.html
израиль
палестина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901171725_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f62a7a046b8f7ee208aabbb162fa0a40.jpg
Удары по сектору Газа
Удары по сектору Газа
2023-10-07T16:52
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минздрав Израиля объявил, что скорая не будет работать у сектора Газа
Jerusalem Post: скорая не будет работать в радиусе 80 километров от сектора Газа