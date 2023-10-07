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Минздрав Израиля объявил, что скорая не будет работать у сектора Газа - РИА Новости, 07.10.2023
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16:52 07.10.2023 (обновлено: 16:53 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/gaza-1901177509.html
Минздрав Израиля объявил, что скорая не будет работать у сектора Газа
Минздрав Израиля объявил, что скорая не будет работать у сектора Газа - РИА Новости, 07.10.2023
Минздрав Израиля объявил, что скорая не будет работать у сектора Газа
Министерство здравоохранения Израиля объявило, что машины скорой помощи не будут курсировать в радиусе 80 километров от сектора Газа, а близлежащие к нему... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T16:52
2023-10-07T16:53
в мире
израиль
палестина
биньямин нетаньяху
махмуд аббас
хамас
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля объявило, что машины скорой помощи не будут курсировать в радиусе 80 километров от сектора Газа, а близлежащие к нему больницы в воскресенье не будут проводить амбулаторные и плановые мероприятия, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на минздрав. Ранее издание сообщило, что число пострадавших в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа возросло до 1,6 тысячи. "Министерство здравоохранения объявило, что больницы в радиусе до 80 километров от сектора Газа завтра не будут проводить амбулаторные и плановые мероприятия... Машины скорой помощи не будут курсировать в радиусе 80 километров от сектора Газа", - говорится в сообщении издания. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 198. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
https://ria.ru/20231007/israel-1901176556.html
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Удары по сектору Газа
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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, махмуд аббас, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Махмуд Аббас, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минздрав Израиля объявил, что скорая не будет работать у сектора Газа

Jerusalem Post: скорая не будет работать в радиусе 80 километров от сектора Газа

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения Израиля объявило, что машины скорой помощи не будут курсировать в радиусе 80 километров от сектора Газа, а близлежащие к нему больницы в воскресенье не будут проводить амбулаторные и плановые мероприятия, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на минздрав.
Ранее издание сообщило, что число пострадавших в Израиле в результате ракетных обстрелов со стороны сектора Газа возросло до 1,6 тысячи.
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"Министерство здравоохранения объявило, что больницы в радиусе до 80 километров от сектора Газа завтра не будут проводить амбулаторные и плановые мероприятия... Машины скорой помощи не будут курсировать в радиусе 80 километров от сектора Газа", - говорится в сообщении издания.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 198.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. В ХАМАС заявляли о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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В миреИзраильПалестинаБиньямин НетаньяхуМахмуд АббасХамасАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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