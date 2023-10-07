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Журналиста "Российской газеты" попросили покинуть Кипр в сентябре - РИА Новости, 07.10.2023
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15:15 07.10.2023 (обновлено: 15:32 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/gasyuk-1901158160.html
Журналиста "Российской газеты" попросили покинуть Кипр в сентябре
Журналиста "Российской газеты" попросили покинуть Кипр в сентябре - РИА Новости, 07.10.2023
Журналиста "Российской газеты" попросили покинуть Кипр в сентябре
Корреспондент "Российской газеты" в Никосии Александр Гасюк сообщил, что в сентябре получил уведомление о том, что его разрешения на временное пребывание и... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T15:15
2023-10-07T15:32
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Корреспондент "Российской газеты" в Никосии Александр Гасюк сообщил, что в сентябре получил уведомление о том, что его разрешения на временное пребывание и работу на Кипре аннулированы по соображениям безопасности и ему без объяснения каких-либо причин "было предложено незамедлительно покинуть страну". Гасюк ранее сообщил РИА Новости, что кипрские полицейские утром в четверг, 5 октября, напали на него возле дома, где он проживает с семьей, избили его, травмировали, обвинили в том, что он находится в стране нелегально, и намерены депортировать. Посол Кипра в РФ Кипрос Йоргаллис в связи с этой ситуацией в пятницу днем был вызван в МИД России. В субботу в департаменте информации и печати МИД РФ РИА Новости сообщили, что Гасюк благополучно прибыл в Россию. По словам журналиста, которые опубликованы на сайте "Российской газеты", он чувствует он себя "приемлемо", но рука пока болит. Издание указывает, что у корреспондента диагностирован вывих и ушиб. "Когда я вернулся на Кипр из очередного отпуска, никаких проблем при пересечении границы не возникло. Я спокойно продолжал свою журналистскую работу на Кипре. А в сентябре мне пришло уведомление о том, что мои разрешения на временное пребывание и работу на Кипре аннулированы по соображениям безопасности, общественной безопасности и порядка. Мне было предложено незамедлительно покинуть страну без объяснения каких-либо причин", - рассказал Гасюк, слова которого приводит газета. Ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона официальных извинений от властей Кипра из-за провокационных действий в отношении журналиста "Российской газеты", которого "под предлогом лишения вида на жительство по стандартному обвинению в "угрозе национальной безопасности" кипрские спецслужбы попытались задержать с применением грубой силы", и сотрудника посольства. В министерстве подчеркнули, что в МИД и МВД Республики Кипр даже не удосужились ответить на своевременно направленные соответствующие запросы посольства РФ в Никосии, а "вместо этого сначала в ход были пущены приемы психологического давления, в том числе на семью журналиста, а закончилось все физическим насилием". В российском дипломатическом ведомстве также отметили, что "есть основания полагать, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы".
https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html
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в мире, кипр, никосия (город), россия
В мире, Кипр, Никосия (город), Россия
Журналиста "Российской газеты" попросили покинуть Кипр в сентябре

Журналист РГ Гасюк: разрешение на работу на Кипре аннулировали в сентябре

© Фото : Сергей Михеев/ РГЖурналист Александр Гасюк
Журналист Александр Гасюк - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© Фото : Сергей Михеев/ РГ
Журналист Александр Гасюк. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Корреспондент "Российской газеты" в Никосии Александр Гасюк сообщил, что в сентябре получил уведомление о том, что его разрешения на временное пребывание и работу на Кипре аннулированы по соображениям безопасности и ему без объяснения каких-либо причин "было предложено незамедлительно покинуть страну".
Гасюк ранее сообщил РИА Новости, что кипрские полицейские утром в четверг, 5 октября, напали на него возле дома, где он проживает с семьей, избили его, травмировали, обвинили в том, что он находится в стране нелегально, и намерены депортировать. Посол Кипра в РФ Кипрос Йоргаллис в связи с этой ситуацией в пятницу днем был вызван в МИД России. В субботу в департаменте информации и печати МИД РФ РИА Новости сообщили, что Гасюк благополучно прибыл в Россию.
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По словам журналиста, которые опубликованы на сайте "Российской газеты", он чувствует он себя "приемлемо", но рука пока болит. Издание указывает, что у корреспондента диагностирован вывих и ушиб.
"Когда я вернулся на Кипр из очередного отпуска, никаких проблем при пересечении границы не возникло. Я спокойно продолжал свою журналистскую работу на Кипре. А в сентябре мне пришло уведомление о том, что мои разрешения на временное пребывание и работу на Кипре аннулированы по соображениям безопасности, общественной безопасности и порядка. Мне было предложено незамедлительно покинуть страну без объяснения каких-либо причин", - рассказал Гасюк, слова которого приводит газета.
Ранее в МИД РФ заявили, что российская сторона официальных извинений от властей Кипра из-за провокационных действий в отношении журналиста "Российской газеты", которого "под предлогом лишения вида на жительство по стандартному обвинению в "угрозе национальной безопасности" кипрские спецслужбы попытались задержать с применением грубой силы", и сотрудника посольства. В министерстве подчеркнули, что в МИД и МВД Республики Кипр даже не удосужились ответить на своевременно направленные соответствующие запросы посольства РФ в Никосии, а "вместо этого сначала в ход были пущены приемы психологического давления, в том числе на семью журналиста, а закончилось все физическим насилием". В российском дипломатическом ведомстве также отметили, что "есть основания полагать, что к организации этой провокации приложили руку западные спецслужбы".
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