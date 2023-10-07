https://ria.ru/20231007/eskalatsiya-1901226588.html

Российский посол рассказал о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле

Российский посол рассказал о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023

Российский посол рассказал о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле

Эскалация палестино-израильского конфликта - беспрецедентная, ситуацию вряд ли удастся решить "в ближайшие дни", заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T21:37

2023-10-07T21:37

2023-10-07T21:43

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Эскалация палестино-израильского конфликта - беспрецедентная, ситуацию вряд ли удастся решить "в ближайшие дни", заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире "Соловьев Live"."К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение дает плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идет небывалая", - сказала он.

https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html

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