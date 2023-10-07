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Российский посол рассказал о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
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21:37 07.10.2023 (обновлено: 21:43 07.10.2023)
https://ria.ru/20231007/eskalatsiya-1901226588.html
Российский посол рассказал о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле
Российский посол рассказал о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
Российский посол рассказал о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле
Эскалация палестино-израильского конфликта - беспрецедентная, ситуацию вряд ли удастся решить "в ближайшие дни", заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T21:37
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Эскалация палестино-израильского конфликта - беспрецедентная, ситуацию вряд ли удастся решить "в ближайшие дни", заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире "Соловьев Live"."К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение дает плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идет небывалая", - сказала он.
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в мире, россия, израиль
В мире, Россия, Израиль
Российский посол рассказал о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле

Посол Викторов назвал эскалацию конфликта в Израиле беспрецедентной

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские солдаты в Сдероте
Израильские солдаты в Сдероте - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские солдаты в Сдероте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Эскалация палестино-израильского конфликта - беспрецедентная, ситуацию вряд ли удастся решить "в ближайшие дни", заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире "Соловьев Live".
"К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение дает плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идет небывалая", - сказала он.
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