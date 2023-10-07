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Российский посол рассказал о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле
Российский посол рассказал о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле - РИА Новости, 07.10.2023
Российский посол рассказал о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле
Эскалация палестино-израильского конфликта - беспрецедентная, ситуацию вряд ли удастся решить "в ближайшие дни", заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T21:37
2023-10-07T21:37
2023-10-07T21:43
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Эскалация палестино-израильского конфликта - беспрецедентная, ситуацию вряд ли удастся решить "в ближайшие дни", заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире "Соловьев Live"."К сожалению, беспрецедентное за последние десятилетия обострение дает плохие надежды рассчитывать на какое-то решение в ближайшие дни, потому что эскалация идет небывалая", - сказала он.
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в мире, россия, израиль
Российский посол рассказал о беспрецедентной эскалации конфликта в Израиле
Посол Викторов назвал эскалацию конфликта в Израиле беспрецедентной