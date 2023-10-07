https://ria.ru/20231007/dtp-1901094432.html

В Приморье три человека погибли в ДТП грузовика и легкового автомобиля

В Приморье три человека погибли в ДТП грузовика и легкового автомобиля - РИА Новости, 07.10.2023

В Приморье три человека погибли в ДТП грузовика и легкового автомобиля

Три человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения легковой иномарки и грузовика на трассе в Приморье, которое спровоцировал водитель... РИА Новости, 07.10.2023

2023-10-07T02:16

2023-10-07T02:16

2023-10-07T02:16

происшествия

авто

россия

михайловский район

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 7 окт – РИА Новости. Три человека погибли, еще один получил травмы в результате столкновения легковой иномарки и грузовика на трассе в Приморье, которое спровоцировал водитель грузового авто, сообщает краевое УМВД РФ. ДТП произошло на 650-м километре автодороги А-370 "Уссури" Хабаровск–Владивосток в Михайловском районе в темное время суток на сухом асфальте без видимых повреждений. "Установлено, что 56-летний водитель автомобиля Isuzu Forward с 16 летним стажем управления двигался со стороны города Хабаровск в направлении Владивостока. При выполнении обгона, не убедившись в безопасности маневра, мужчина выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Auris. Произошло возгорание легкового автомобиля", - приводятся слова начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирины Сыровой. Три человека погибли на месте ДТП: 42-летняя водитель и двое пассажиров Toyota Auris - женщина 36 лет и 11-летний ребенок. Водитель Isuzu Forward госпитализирован с ушибом грудной клетки и травмой живота. По данным ведомства, водителя грузовика в этом году 4 раза привлекали к ответственности за нарушение ПДД. В свою очередь, как отмечается в сообщении, водителя Toyota Auris в 2023 году не привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20231006/dtp-1901072791.html

https://ria.ru/20231006/dtp-1900947498.html

россия

михайловский район

приморский край

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происшествия, авто, россия, михайловский район, приморский край