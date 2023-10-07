https://ria.ru/20231007/donetsk-1901104548.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 07.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватскому району ДНР 14 снарядов, в том числе кассетные, сообщили в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T08:22
2023-10-07T08:22
2023-10-07T09:08
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 7 окт — РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Донецку и Ясиноватскому району ДНР 14 снарядов, в том числе кассетные, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Так, в 7:50 удар наносился по Киевскому району столицы ДНР."Выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.Обстрел начался в 7:20 — тогда по Киевскому району Донецка пришлось три, а по Ясиноватскому району — четыре 155-миллиметровых натовских снаряда. В 7:40 еще три таких снаряда снова выпустили по Ясиноватскому району, а пять минут спустя — четыре по Киевскому району Донецка.В 7:50 ВСУ еще раз обстреляли Киевский район двумя кассетными снарядами, а в 8:15 три таких снаряда выпустили по Кировскому району.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку два кассетных снаряда