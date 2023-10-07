https://ria.ru/20231007/bosfor-1901125729.html
Источник сообщил о перекрытии Босфора из-за неисправности танкера
Источник сообщил о перекрытии Босфора из-за неисправности танкера - РИА Новости, 07.10.2023
Источник сообщил о перекрытии Босфора из-за неисправности танкера
Босфорский пролив был перекрыт для транзита в течение нескольких часов из-за неполадки в двигателе у танкера, сообщил РИА Новости источник в генеральном... РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T11:37
2023-10-07T11:37
2023-10-07T11:37
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СТАМБУЛ, 7 окт – РИА Новости. Босфорский пролив был перекрыт для транзита в течение нескольких часов из-за неполадки в двигателе у танкера, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У нефтяного танкера Diadema длиной в 183 метра, следовавшего из Румынии в Гибралтар, вышел из строя двигатель в проливе Босфор в районе деревни Пойраз (у Черного моря)", - отметили в береговой охране. Идущий под флагом Багамских островов танкер удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы на самом юге пролива у Мраморного моря. Вследствие инцидента движение в Босфорском проливе в обе стороны было перекрыто как минимум с полуночи до 02.00 ночи в в обе стороны. По состоянию на 9.30 (время совпадает с мск) транзит открыт с юга на север.
https://ria.ru/20230926/rf-1898790651.html
https://ria.ru/20230818/sudno-1890755526.html
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в мире, турция, румыния, гибралтар, босфор
В мире, Турция, Румыния, Гибралтар, Босфор
Источник сообщил о перекрытии Босфора из-за неисправности танкера
Босфорский пролив перекрыли на несколько часов из-за неисправности танкера