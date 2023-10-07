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Генсек ОБСЕ осудила атаки сектора Газа на Израиль
Генсек ОБСЕ осудила атаки сектора Газа на Израиль - РИА Новости, 07.10.2023
Генсек ОБСЕ осудила атаки сектора Газа на Израиль
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид осудила атаки из сектора Газа на Израиль и призвала прекратить насилие. РИА Новости, 07.10.2023
2023-10-07T18:56
2023-10-07T18:56
2023-10-07T18:56
израиль
палестина
в мире
хельга шмид
биньямин нетаньяху
хамас
обсе
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВЕНА, 7 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид осудила атаки из сектора Газа на Израиль и призвала прекратить насилие. "Я безоговорочно осуждаю атаки, совершенные ХАМАС против Израиля, средиземноморского партнера ОБСЕ по сотрудничеству. Любое насилие должно быть немедленно прекращено. Мои мысли с жертвами", - написала генсек организации в своем аккаунте в соцсети X. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
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израиль, палестина, в мире, хельга шмид, биньямин нетаньяху, хамас, обсе, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, махмуд аббас
Израиль, Палестина, В мире, Хельга Шмид, Биньямин Нетаньяху, Хамас, ОБСЕ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Махмуд Аббас
Генсек ОБСЕ осудила атаки сектора Газа на Израиль
Генсек ОБСЕ Шмид осудила атаки ХАМАС на Израиль и призвала прекратить насилие
ВЕНА, 7 окт - РИА Новости.
Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид осудила
атаки из сектора Газа на Израиль и призвала прекратить насилие.
"Я безоговорочно осуждаю атаки, совершенные ХАМАС против Израиля, средиземноморского партнера ОБСЕ по сотрудничеству. Любое насилие должно быть немедленно прекращено. Мои мысли с жертвами", - написала генсек организации в своем аккаунте в соцсети X.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.
Останется только один. Чем закончится война между Палестиной и Израилем