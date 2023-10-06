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У архипелага Идзу произошло второе за сутки землетрясение - РИА Новости, 06.10.2023
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05:41 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/zemletryasenie-1900843097.html
У архипелага Идзу произошло второе за сутки землетрясение
У архипелага Идзу произошло второе за сутки землетрясение - РИА Новости, 06.10.2023
У архипелага Идзу произошло второе за сутки землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло близ южной части японского архипелага Идзу, в регионе вынесено предупреждение о возможном изменении уровня прибрежных... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T05:41
2023-10-06T05:41
в мире
япония
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ТОКИО, 6 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло близ южной части японского архипелага Идзу, в регионе вынесено предупреждение о возможном изменении уровня прибрежных вод. По данным Главного метеорологического управления Японии, подземные толчки были зафиксированы в 10.31 по местному времени (04.31 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой недалеко от необитаемого острова Понафидина. Информации об ущербе нет. Накануне в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,5. Была объявлена угроза цунами в районе архипелага Идзу, после чего была зафиксирована волна цунами у побережья острова Хатидзёдзима архипелага Идзу высотой 30 сантиметров. Метеорологи предупреждают, что в течение недели в районе возможны подобные по силе повторные толчки, особенно в первые два-три дня.
https://ria.ru/20231004/manila-1900446587.html
https://ria.ru/20231003/zemletryasenie-1900152905.html
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в мире, япония
В мире, Япония
У архипелага Идзу произошло второе за сутки землетрясение

У японского архипелага Идзу произошло второе за сутки землетрясение

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ТОКИО, 6 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло близ южной части японского архипелага Идзу, в регионе вынесено предупреждение о возможном изменении уровня прибрежных вод.
По данным Главного метеорологического управления Японии, подземные толчки были зафиксированы в 10.31 по местному времени (04.31 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой недалеко от необитаемого острова Понафидина.
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Информации об ущербе нет.
Накануне в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 6,5. Была объявлена угроза цунами в районе архипелага Идзу, после чего была зафиксирована волна цунами у побережья острова Хатидзёдзима архипелага Идзу высотой 30 сантиметров.
Метеорологи предупреждают, что в течение недели в районе возможны подобные по силе повторные толчки, особенно в первые два-три дня.
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