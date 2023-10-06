https://ria.ru/20231006/zemletryasenie-1900411693.html

Ашхабадское землетрясение (1948)

Ашхабадское землетрясение (1948) - РИА Новости, 06.10.2023

Ашхабадское землетрясение (1948)

6 октября 1948 года около часа ночи в Ашхабаде (Туркменская ССР, сейчас Туркмения) началось землетрясение, почти полностью разрушившее город и его окрестности. РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T00:36

2023-10-06T00:36

2023-10-06T00:36

справки

ашхабад

туркмения

юнеско

кпсс

ссср

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96802/32/968023288_0:12:3598:2036_1920x0_80_0_0_390a31014c3d72d24c1d73fd7b2a015b.jpg

6 октября 1948 года около часа ночи в Ашхабаде (Туркменская ССР, сейчас Туркмения) началось землетрясение, почти полностью разрушившее город и его окрестности. Эпицентр землетрясения находился у селения Кара-Гаудан, примерно в 25 километрах юго-западнее столицы Туркменской ССР, и был расположен на глубине в 18 километров. Максимальная сила подземных ударов достигала, как позже определили, 9-10 баллов по шкале Рихтера, в Ашхабаде – 7,3 балла. В черте города, как записал советский инженер-строитель Роман Квитницкий со слов жителей, внезапно произошел "сильный вертикальный толчок, а за ним два горизонтальных толчка большой силы, вызвавших разрушение города. …Затем наступила пауза, и последовал ряд других толчков меньшей силы порядка 6-7 баллов, которые завершили разрушения". Число толчков, по свидетельствам очевидцев, достигло 17-20. Разбушевавшаяся стихия не давала покоя жителям города еще четыре дня – продолжались подземные толчки с затухающей амплитудой. Даже в Москве фиксировались смещения пластов земли на 0,4 миллиметра. По данным ЮНЕСКО, эта катастрофа стала одной из самых разрушительных в XX веке. Ашхабад был буквально стерт с лица земли – 98% построек города было уничтожено (оставшиеся конструкции были в таком состоянии, что позднее их пришлось взрывать). Количество жертв до сих пор остается неизвестным. Как установил начальник Главного архивного управления при Совете Министров Туркмении Алексей Головкин, землетрясение унесло жизни более 110 тысяч людей – две трети населения города. По данным помощника секретаря ЦК КПТ С.Б. Карамова, число погибших составило 25 тысяч человек. Доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Института физики Земли РАН Андрей Никонов высказал предположение, что общее число погибших в землетрясении составило порядка 75 тысяч человек.Большое количество жертв и масштаб разрушений сложились из комплекса факторов. Прежде всего сказалась полная неподготовленность жителей и администрации города к такого рода бедствиям – не было выпущено оповещение населения о приближающемся катаклизме, так как сейсмическая станция "Ашхабад", начавшая работу в марте 1947 года, накануне катастрофы была на ремонте. По воспоминаниям заместителя министра здравоохранения СССР, главного санитарного инспектора Минздрава СССР Тихона Болдырева, землетрясение было настолько неожиданным, что "не только мирно спавшие люди, но и те, кто бодрствовал дома или находился на работе в ночную смену, были застигнуты врасплох". Кроме того, свою роль в трагедии сыграла ненадежность строений города. Основная масса домов Ашхабада была построена из самана – кирпича из глины и соломы. Прочность и качество этого строительного материала многократно уступали традиционному обожженному кирпичу. Бедой одноэтажных, возведенных в соответствии с местными традициями из подручных материалов строений стали также толстые и тяжелые земляные крыши. Их инерция при толчках вела к обрушению домов. Многие специалисты и комиссии, работавшие на руинах города в 1948 году, указывали на несоблюдение норм строительства, принятых для сейсмически опасных зон, использование несоответствующих проектов и, как правило, на очень плохое качество строительных работ. Время возникновения землетрясения также сыграло против людей. Оно произошло по местному времени около часа ночи – в то время, когда большая часть жителей города спала. Невозможность уловить признаки приближающегося землетрясения привела к тому, что практически никто не смог заблаговременно покинуть помещения.В результате стихийного бедствия в Ашхабаде полностью были разрушены городские коммуникации, выведены из строя мосты и дороги, сильно повреждены водопроводная и ирригационная сети. Железнодорожный вокзал и аэропорт также превратились в груду обломков. Не лучше дело обстояло в окрестностях города в радиусе десятков километров. Было уничтожено все производство (свыше 200 предприятий).Первые сообщения о произошедшей трагедии поступили вскоре после землетрясения благодаря радисту одной из воинских частей на западной окраине Ашхабада. Он сумел включить аварийное освещение, наладить радиосвязь и передать в эфир сообщение о катастрофе. Эту радиограмму принял Ташкент. Также весть о бедствии смог послать в эфир на аэродроме через бортовую радиостанцию бортмеханик Дроздов, который добрался до пассажирского самолета Ил-12. Этот сигнал приняли связисты свердловского (сейчас екатеринбургского) аэропорта.Через два часа после землетрясения командующий Туркестанским военным округом генерал Иван Петров, находившийся в Ташкенте, узнал о катастрофе и утром вылетел на место трагедии. 6 октября ЦК Компартии Туркмении создал республиканскую комиссию. Прибывший в Ашхабад генерал Петров, который был включен в эту комиссию, вызвал воинские части из соседних гарнизонов для разбора завалов, поиска и спасения оставшихся в живых, захоронения погибших, пресечения случаев мародерства.В Москве о землетрясении и его масштабах узнали утром. Была организована правительственная комиссия, и уже 7 октября начала поступать помощь из центра. На запасной учебный аэродром стали приземляться самолеты с врачами и медикаментами. Этими же самолетами происходила эвакуация тяжелораненых и детей в другие города СССР – всего удалось перевезти более десяти тысяч человек. На центральной площади города был развернут палаточный госпиталь. На третий день была восстановлена железная дорога, по которой доставляли продукты питания.Секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин взял под личный контроль восстановление Ашхабада. Из союзного бюджета Туркменской ССР были выделены 25 миллионов рублей. Кроме того, были предоставлены десятки тысяч тонн медикаментов, продуктов, стройматериалов. По спешно составленному плану в 1949 году началось строительство нового Ашхабада.Трагедия в столице Туркменской ССР имела ряд последствий. С одной стороны, материалы о землетрясении послужили основой для развития сейсмических исследований в Советском Союзе – была разработана программа по прогнозу этого природного явления. С другой стороны, долгие годы центральная пресса обходила стороной ашхабадскую катастрофу по настоянию советской власти. Только спустя 30 часов после землетрясения в газете "Правда" появилось короткое официальное сообщение без какой-либо точной информации. На полку были положены съемки документалиста Романа Кармена, прилетевшего в Ашхабад сразу после землетрясения. Лишь много лет спустя вышел в свет роман очевидца трагедии Лазаря Карелина "Землетрясение" (1969) и был снят художественный фильм режиссера Мурада Алиева "Дети землетрясения" (1997). В пятидесятую годовщину катастрофы в центре Ашхабада был возведен мемориальный комплекс в память о жертвах. Он представляет собой статую быка, держащего на своих рогах земной шар, на котором находится маленький ребенок.6 октября Туркменистан отмечает День памяти. В столице страны проходят траурные мероприятия в мемориальном комплексе "Народная память", где расположен монумент "Духовное поклонение", посвященный жертвам ашхабадского землетрясения.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ашхабад

туркмения

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ашхабад, туркмения, юнеско, кпсс, ссср, землетрясение