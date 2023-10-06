https://ria.ru/20231006/zelenskiy-1900921882.html
Румынские СМИ анонсировали визит Зеленского в Бухарест на следующей неделе
Румынские СМИ анонсировали визит Зеленского в Бухарест на следующей неделе - РИА Новости, 06.10.2023
Румынские СМИ анонсировали визит Зеленского в Бухарест на следующей неделе
Румынские СМИ, ссылаясь на источники в администрации президента страны Клауса Йоханниса, сообщили о "специальном визите" Владимира Зеленского в Румынию 10... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:59
2023-10-06T12:59
2023-10-06T12:59
в мире
румыния
украина
владимир зеленский
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Румынские СМИ, ссылаясь на источники в администрации президента страны Клауса Йоханниса, сообщили о "специальном визите" Владимира Зеленского в Румынию 10 октября. Ранее в четверг Зеленский и Йоханнис встретились на полях саммита Европейского политического сообщества, который проходит в испанском городе Гранада. Зеленский едет в Бухарест на фоне поддержки Румынией Киева в зерновом кризисе. В то время как Польша, Венгрия и Словакия заняли жесткую позицию в отношении импорта зерна с Украины, Бухарест постоянно ведет переговоры с Киевом и находит компромиссное решение. Как пишет портал G4Media, "ожидается", что "Зеленский посетит Румынию 10 октября". "Программу визита наши источники в администрации Йоханниса не оглашают", - сообщает портал, поскольку ситуация на Украине может "изменить планы" Зеленского в любой момент". Бухарестский телеканал Digi24, также ссылаясь на свои источники, отмечает, что визит Зеленского будет носить "специальный характер". По его данным, "на следующей неделе" Зеленский посетит Румынию. По его сообщению, "мы избегаем называть дату, так как Киев тщательно следит за безопасностью, особенно на таком высоком уровне". "Что мы можем сказать и знать наверняка, так это то, что визит" "не является частью турне", сообщает ТВ. "Это специальный визит, только в Румынию, где он встретится с президентом Клаусом Йоханнисом и другими румынскими официальными лицами", - цитирует телеканал своего журналиста Кристину Чиляку. Румынские СМИ подчеркивают, что это будет первый визит Зеленского в Румынию с начала кризиса на Украине.
https://ria.ru/20230930/granitsa-1899579738.html
https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, украина, владимир зеленский, клаус йоханнис
В мире, Румыния, Украина, Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис
Румынские СМИ анонсировали визит Зеленского в Бухарест на следующей неделе
СМИ: Зеленский планирует совершить специальный визит в Румынию 10 октября
КИШИНЕВ, 6 окт – РИА Новости. Румынские СМИ, ссылаясь на источники в администрации президента страны Клауса Йоханниса, сообщили о "специальном визите" Владимира Зеленского в Румынию 10 октября.
Ранее в четверг Зеленский и Йоханнис встретились на полях саммита Европейского политического сообщества, который проходит в испанском городе Гранада. Зеленский едет в Бухарест
на фоне поддержки Румынией Киева
в зерновом кризисе. В то время как Польша
, Венгрия
и Словакия
заняли жесткую позицию в отношении импорта зерна с Украины
, Бухарест постоянно ведет переговоры с Киевом и находит компромиссное решение.
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Как пишет портал G4Media, "ожидается", что "Зеленский посетит Румынию 10 октября". "Программу визита наши источники в администрации Йоханниса не оглашают", - сообщает портал, поскольку ситуация на Украине может "изменить планы" Зеленского в любой момент".
Бухарестский телеканал Digi24, также ссылаясь на свои источники, отмечает, что визит Зеленского будет носить "специальный характер". По его данным, "на следующей неделе" Зеленский посетит Румынию. По его сообщению, "мы избегаем называть дату, так как Киев тщательно следит за безопасностью, особенно на таком высоком уровне". "Что мы можем сказать и знать наверняка, так это то, что визит" "не является частью турне", сообщает ТВ. "Это специальный визит, только в Румынию, где он встретится с президентом Клаусом Йоханнисом и другими румынскими официальными лицами", - цитирует телеканал своего журналиста Кристину Чиляку.
Румынские СМИ подчеркивают, что это будет первый визит Зеленского в Румынию с начала кризиса на Украине.
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