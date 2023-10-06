https://ria.ru/20231006/zdravookhranenie-1901052042.html
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в сфере здравоохранения
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в сфере здравоохранения - РИА Новости, 06.10.2023
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в сфере здравоохранения
Лидеры России и Узбекистана продолжат сотрудничество в сфере здравоохранения, включая подготовку специалистов, соответствующее заявление опубликовано на сайте... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:22
2023-10-06T19:22
2023-10-06T19:22
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидеры России и Узбекистана продолжат сотрудничество в сфере здравоохранения, включая подготовку специалистов, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля. "Стороны продолжат поощрять тесное сотрудничество в области здравоохранения между ведущими медицинскими организациями высшего образования и научно-исследовательскими институтами, включая подготовку и переподготовку специалистов, обмен опытом, а также создание в Узбекистане филиалов и представительств российских профильных учреждений", - говорится в заявлении.
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узбекистан, россия
Россия и Узбекистан продолжат сотрудничество в сфере здравоохранения
РФ и Узбекистан продолжат сотрудничество в сфере здравоохранения