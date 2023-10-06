https://ria.ru/20231006/zayavlenie-1901052518.html

МИД сделает заявление о действиях Кипра в отношении российского журналиста

МИД сделает заявление о действиях Кипра в отношении российского журналиста - РИА Новости, 06.10.2023

МИД сделает заявление о действиях Кипра в отношении российского журналиста

МИД РФ сделает в ближайшее время заявление по действиям властей Кипра в отношении российского журналиста и сотрудника дипмиссии, сообщила официальный... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:23

2023-10-06T19:23

2023-10-06T19:38

кипр

россия

никосия (город)

мария захарова

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376461_0:72:3270:1911_1920x0_80_0_0_87b3c4a1afd2d2f409f7de588d72e62d.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. МИД РФ сделает в ближайшее время заявление по действиям властей Кипра в отношении российского журналиста и сотрудника дипмиссии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В связи с шокирующим своей противозаконностью поведением кипрских властей в отношении российского журналиста и сотрудника дипмиссии, когда Никосией были попраны все обязательства в отношении безопасности официально работавших в стране представителя СМИ и сотрудника посольства, в МИД России был вызван кипрский посол. В ближайшее время будет сделано развёрнутое заявление на этот счет с изложением обстоятельств случившегося и предпринятыми российской стороной шагами", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Посол Кипра в РФ Кипрос Йоргаллис в пятницу днем посетил здание МИД России, куда его вызвали.По словам дипломатического источника, 5 октября в Никосии было произведено силовое задержание корреспондента "Российской газеты", находившегося в автомобиле, припаркованном около дома, где он проживает со своей семьей.

https://ria.ru/20231001/kipr-1899779766.html

https://ria.ru/20231006/svo-1900992605.html

кипр

россия

никосия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кипр, россия, никосия (город), мария захарова, в мире