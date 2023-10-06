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МИД сделает заявление о действиях Кипра в отношении российского журналиста - РИА Новости, 06.10.2023
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19:23 06.10.2023 (обновлено: 19:38 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/zayavlenie-1901052518.html
МИД сделает заявление о действиях Кипра в отношении российского журналиста
МИД сделает заявление о действиях Кипра в отношении российского журналиста - РИА Новости, 06.10.2023
МИД сделает заявление о действиях Кипра в отношении российского журналиста
МИД РФ сделает в ближайшее время заявление по действиям властей Кипра в отношении российского журналиста и сотрудника дипмиссии, сообщила официальный... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:23
2023-10-06T19:38
кипр
россия
никосия (город)
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. МИД РФ сделает в ближайшее время заявление по действиям властей Кипра в отношении российского журналиста и сотрудника дипмиссии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В связи с шокирующим своей противозаконностью поведением кипрских властей в отношении российского журналиста и сотрудника дипмиссии, когда Никосией были попраны все обязательства в отношении безопасности официально работавших в стране представителя СМИ и сотрудника посольства, в МИД России был вызван кипрский посол. В ближайшее время будет сделано развёрнутое заявление на этот счет с изложением обстоятельств случившегося и предпринятыми российской стороной шагами", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Посол Кипра в РФ Кипрос Йоргаллис в пятницу днем посетил здание МИД России, куда его вызвали.По словам дипломатического источника, 5 октября в Никосии было произведено силовое задержание корреспондента "Российской газеты", находившегося в автомобиле, припаркованном около дома, где он проживает со своей семьей.
https://ria.ru/20231001/kipr-1899779766.html
https://ria.ru/20231006/svo-1900992605.html
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кипр, россия, никосия (город), мария захарова, в мире
Кипр, Россия, Никосия (город), Мария Захарова, В мире
МИД сделает заявление о действиях Кипра в отношении российского журналиста

МИД сделает заявление о действиях Кипра в отношении российского журналиста

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министерство иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. МИД РФ сделает в ближайшее время заявление по действиям властей Кипра в отношении российского журналиста и сотрудника дипмиссии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В связи с шокирующим своей противозаконностью поведением кипрских властей в отношении российского журналиста и сотрудника дипмиссии, когда Никосией были попраны все обязательства в отношении безопасности официально работавших в стране представителя СМИ и сотрудника посольства, в МИД России был вызван кипрский посол. В ближайшее время будет сделано развёрнутое заявление на этот счет с изложением обстоятельств случившегося и предпринятыми российской стороной шагами", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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По словам дипломатического источника, 5 октября в Никосии было произведено силовое задержание корреспондента "Российской газеты", находившегося в автомобиле, припаркованном около дома, где он проживает со своей семьей.
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