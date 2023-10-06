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Россия запросила заседание СБ ООН по теме поставок вооружения Украине
Россия запросила заседание СБ ООН по теме поставок вооружения Украине - РИА Новости, 06.10.2023
Россия запросила заседание СБ ООН по теме поставок вооружения Украине
Россия запросила на 13 октября проведения заседания СБ ООН по проблеме поставок иностранного вооружения Киеву, написал в своем Telegram-канале первый... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:51
2023-10-06T19:51
2023-10-06T19:55
специальная военная операция на украине
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совет безопасности оон
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ООН, 6 окт - РИА Новости. Россия запросила на 13 октября проведения заседания СБ ООН по проблеме поставок иностранного вооружения Киеву, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."Украинцы и поддержавшие их западники запросили заседание в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области. Оно назначено на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) в понедельник, 9 октября", - указал Полянский."Поскольку мы традиционно не даем западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) в пятницу, 13 октября", - добавил он.
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Россия запросила заседание СБ ООН по теме поставок вооружения Украине
Россия запросила заседание СБ ООН по теме поставок вооружения ВСУ на 13 октября