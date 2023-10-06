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Россия запросила заседание СБ ООН по теме поставок вооружения Украине - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:51 06.10.2023 (обновлено: 19:55 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/zasedanie-1901060580.html
Россия запросила заседание СБ ООН по теме поставок вооружения Украине
Россия запросила заседание СБ ООН по теме поставок вооружения Украине - РИА Новости, 06.10.2023
Россия запросила заседание СБ ООН по теме поставок вооружения Украине
Россия запросила на 13 октября проведения заседания СБ ООН по проблеме поставок иностранного вооружения Киеву, написал в своем Telegram-канале первый... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:51
2023-10-06T19:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
оон
в мире
нью-йорк (город)
совет безопасности оон
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ООН, 6 окт - РИА Новости. Россия запросила на 13 октября проведения заседания СБ ООН по проблеме поставок иностранного вооружения Киеву, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский."Украинцы и поддержавшие их западники запросили заседание в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области. Оно назначено на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) в понедельник, 9 октября", - указал Полянский."Поскольку мы традиционно не даем западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) в пятницу, 13 октября", - добавил он.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, ООН, В мире, Нью-Йорк (город), Совет Безопасности ООН, Дмитрий Полянский, Москва
Россия запросила заседание СБ ООН по теме поставок вооружения Украине

Россия запросила заседание СБ ООН по теме поставок вооружения ВСУ на 13 октября

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 6 окт - РИА Новости. Россия запросила на 13 октября проведения заседания СБ ООН по проблеме поставок иностранного вооружения Киеву, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Украинцы и поддержавшие их западники запросили заседание в связи с ракетным ударом по селу Гроза в Харьковской области. Оно назначено на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) в понедельник, 9 октября", - указал Полянский.
"Поскольку мы традиционно не даем западникам беспрепятственно раскручивать свои нарративы на площадке СБ, мы немедленно запросили заседание по поставкам западного оружия на Украину, которое состоится в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) в пятницу, 13 октября", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевООНВ миреНью-Йорк (город)Совет Безопасности ООНДмитрий ПолянскийМосква
 
 
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