https://ria.ru/20231006/zapad-1900954427.html

Экс-глава МИД Югославии согласился с Путиным в позиции по Западу

Экс-глава МИД Югославии согласился с Путиным в позиции по Западу - РИА Новости, 06.10.2023

Экс-глава МИД Югославии согласился с Путиным в позиции по Западу

Президент России Владимир Путин точно указал на принципы нового миропорядка, Запад должен отказаться от исключительности и навязывания своих интересов другим... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T14:53

2023-10-06T14:53

2023-10-06T14:53

россия

югославия

владимир путин

в мире

евросоюз

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БЕЛГРАД, 6 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин точно указал на принципы нового миропорядка, Запад должен отказаться от исключительности и навязывания своих интересов другим странам, заявил РИА Новости экс-глава МИД Союзной республики Югославия Живадин Йованович. Президент РФ на площадке международного клуба "Валдай" в четверг озвучил шесть принципов, которых придерживается Россия и призывает придерживаться остальных. Среди них открытость мира, его многообразие, максимальная представительность, всеобщая безопасность, справедливость для всех и равноправие. Путин отметил, что в международной системе, "где царит произвол, где все решает тот, кто возомнил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно - просто по той причине, что та или иная страна не понравилась гегемону, потерявшему чувство меры". "Западная цивилизация лишь формально отреклась от расизма и колониализма, но продолжает другими методами и средствами проводить политику неоколониализма и неорасизма. Они считают, что их концепция общественного и экономического устройства должна действовать на всей планете, не допускают равноправия или верховенства закона в международных отношениях, не соблюдают Устав ООН, не уважают роль Совбеза ООН, принципы международных отношений, придумали некие "правила", которые отвечают только их интересам", - заявил агентству сербский дипломат. "Что касается будущего отношений и принципов в мире, президент Путин точно указал на все основы нового многополярного, многоцентричного демократического мирового порядка, в котором каждый будет решать свою судьбу и в своих интересах, где не будет эксклюзивных и закрытых групп, которые руководствуются только эгоизмом и полагают, что все остальные народы на планете должны им служить и работать на их интересы", - отметил Йованович. По его словам, российский лидер озвучил исключительное наблюдение - что разнообразие культур, опыта, отношений между народами, не являются причиной для конфликтов и взаимонепонимания. Напротив, в системе, которая гарантирует равноправие, невмешательство во внутренние дела, право на одинаковые условия развития для всех, страны и народы могут сохранить стабильность, мир и благополучие для всего человечества. "Чтобы это было достигнуто, западные страны, которые входят в ЕС и НАТО, должны отказаться от эксклюзивности и исключительности. Исключительность, на которую они претендуют – не что иное, как расизм. Они говорят, что другие должны слушать, повиноваться, принять все, что от них требуют "исключительные", это расистский подход. Они превратили демократию в мощный рычаг гегемонизма и вмешательства во внутренние дела, цветных революций, свержения легитимных представителей во всем мире", - указал экс-глава МИД Югославии. Согласно его мнению, времена изменились, и должно измениться отношение "исключительных" стран, элит Запада, а мир будущего должен основываться на инклюзивности, равноправии, суверенитете и признании равных прав на развитие и благополучие всех народов вне зависимости от их численности, размера территории и экономической и военной мощи. "Что касается системы глобальной безопасности, безопасности и сотрудничества в Европе, установленной в Хельсинки в 1975 году, ее разрушили западные земли НАТО в 1999 году (агрессия на Югославию) и несут за это ответственность. Они вернули войну на территорию Европы в 1999 году, без них не возникли бы вакуум, конфронтация и эскалация, угрозы ядерным оружием. Они разрушили систему, построенную на итогах Второй мировой войны, победы над величайшим злом цивилизации - нацизмом и фашизмом", - подчеркнул собеседник агентства. Йованович особо отметил, что страны Запада, прежде всего США, Великобритания и Германия, должны понять, что время гегемонии и диктата прошли, "мир безвозвратно вступил в новую эру развития и новая система безопасности должна строиться на принципах международных отношений, Уставе ООН и на праве каждого государства на равную безопасность, без привилегированных и строительства безопасности одних за счет других".

https://ria.ru/20231005/belgrad-1900775466.html

https://ria.ru/20230830/evropa-1893047463.html

https://ria.ru/20230818/ukraina-1890778597.html

https://ria.ru/20231005/politika-1900766873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, югославия, владимир путин, в мире, евросоюз, нато