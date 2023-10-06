https://ria.ru/20231006/yazyk-1901088771.html

Москва и Ташкент продолжат совместные программы изучения русского языка

Москва и Ташкент продолжат совместные программы изучения русского языка - РИА Новости, 06.10.2023

Москва и Ташкент продолжат совместные программы изучения русского языка

Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев намерены продолжать совместные программы по изучению русского языка в республике, соответствующее... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T19:20

2023-10-06T19:20

2023-10-06T23:50

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шавкат мирзиеев

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев намерены продолжать совместные программы по изучению русского языка в республике, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля. "Уважая национальные языки Российской Федерации и Республики Узбекистан и признавая их важную роль в образовательных и воспитательных процессах, Стороны подтверждают намерение продолжить реализацию совместных гуманитарных программ по изучению русского языка в Респуб­лике Узбекистан", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20231006/sng-1900990578.html

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москва, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин, россия, в мире