https://ria.ru/20231006/yazyk-1901088771.html
Москва и Ташкент продолжат совместные программы изучения русского языка
Москва и Ташкент продолжат совместные программы изучения русского языка - РИА Новости, 06.10.2023
Москва и Ташкент продолжат совместные программы изучения русского языка
Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев намерены продолжать совместные программы по изучению русского языка в республике, соответствующее... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:20
2023-10-06T19:20
2023-10-06T23:50
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев намерены продолжать совместные программы по изучению русского языка в республике, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля. "Уважая национальные языки Российской Федерации и Республики Узбекистан и признавая их важную роль в образовательных и воспитательных процессах, Стороны подтверждают намерение продолжить реализацию совместных гуманитарных программ по изучению русского языка в Республике Узбекистан", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20231006/sng-1900990578.html
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москва, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин, россия, в мире
Москва, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Россия, В мире
Москва и Ташкент продолжат совместные программы изучения русского языка
РФ и Узбекистан продолжат программы изучения русского языка в республике