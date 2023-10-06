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Москва и Ташкент продолжат совместные программы изучения русского языка - РИА Новости, 06.10.2023
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19:20 06.10.2023 (обновлено: 23:50 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/yazyk-1901088771.html
Москва и Ташкент продолжат совместные программы изучения русского языка
Москва и Ташкент продолжат совместные программы изучения русского языка - РИА Новости, 06.10.2023
Москва и Ташкент продолжат совместные программы изучения русского языка
Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев намерены продолжать совместные программы по изучению русского языка в республике, соответствующее... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T19:20
2023-10-06T23:50
москва
ташкент
шавкат мирзиеев
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев намерены продолжать совместные программы по изучению русского языка в республике, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля. "Уважая национальные языки Российской Федерации и Республики Узбекистан и признавая их важную роль в образовательных и воспитательных процессах, Стороны подтверждают намерение продолжить реализацию совместных гуманитарных программ по изучению русского языка в Респуб­лике Узбекистан", - говорится в заявлении.
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москва, ташкент, шавкат мирзиеев, владимир путин, россия, в мире
Москва, Ташкент, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, Россия, В мире
Москва и Ташкент продолжат совместные программы изучения русского языка

РФ и Узбекистан продолжат программы изучения русского языка в республике

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев намерены продолжать совместные программы по изучению русского языка в республике, соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля.
"Уважая национальные языки Российской Федерации и Республики Узбекистан и признавая их важную роль в образовательных и воспитательных процессах, Стороны подтверждают намерение продолжить реализацию совместных гуманитарных программ по изучению русского языка в Респуб­лике Узбекистан", - говорится в заявлении.
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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