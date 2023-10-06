https://ria.ru/20231006/yaponiya-1900868694.html

СМИ: в Японии депутата могут исключить из партии после поездки в Россию

СМИ: в Японии депутата могут исключить из партии после поездки в Россию - РИА Новости, 06.10.2023

СМИ: в Японии депутата могут исключить из партии после поездки в Россию

Депутата Мунэо Судзуки могут исключить из Партии обновления Японии после его поездки в Россию и пожеланий ее победы, сообщила газета "Санкэй". РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:21

2023-10-06T10:21

2023-10-06T11:10

россия

япония

мунэо судзуки

в мире

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ТОКИО, 6 окт — РИА Новости. Депутата Мунэо Судзуки могут исключить из Партии обновления Японии после его поездки в Россию и пожеланий ее победы, сообщила газета "Санкэй".По словам источников издания, политика пригласили на заседание комитета по партийной дисциплине, так как он нарушил правила подачи уведомлений о заграничных поездках. Так, Судзуки выехал в Россию 1 октября, а сообщил партии об этом только на следующий день.Кроме того, как утверждается, на заседании он "высказал надежду на победу России".Во время своего визита депутат провел несколько встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Руденко. Судзуки вернулся в Японию 5 октября.Партийное руководство примет окончательное решение по этому вопросу 10 октября.

https://ria.ru/20231005/otnosheniya-1900802215.html

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япония

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, япония, мунэо судзуки, в мире