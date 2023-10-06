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СМИ: в Японии депутата могут исключить из партии после поездки в Россию - РИА Новости, 06.10.2023
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10:21 06.10.2023 (обновлено: 11:10 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/yaponiya-1900868694.html
СМИ: в Японии депутата могут исключить из партии после поездки в Россию
СМИ: в Японии депутата могут исключить из партии после поездки в Россию - РИА Новости, 06.10.2023
СМИ: в Японии депутата могут исключить из партии после поездки в Россию
Депутата Мунэо Судзуки могут исключить из Партии обновления Японии после его поездки в Россию и пожеланий ее победы, сообщила газета "Санкэй". РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:21
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россия
япония
мунэо судзуки
в мире
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ТОКИО, 6 окт — РИА Новости. Депутата Мунэо Судзуки могут исключить из Партии обновления Японии после его поездки в Россию и пожеланий ее победы, сообщила газета "Санкэй".По словам источников издания, политика пригласили на заседание комитета по партийной дисциплине, так как он нарушил правила подачи уведомлений о заграничных поездках. Так, Судзуки выехал в Россию 1 октября, а сообщил партии об этом только на следующий день.Кроме того, как утверждается, на заседании он "высказал надежду на победу России".Во время своего визита депутат провел несколько встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Руденко. Судзуки вернулся в Японию 5 октября.Партийное руководство примет окончательное решение по этому вопросу 10 октября.
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россия, япония, мунэо судзуки, в мире
Россия, Япония, Мунэо Судзуки, В мире
СМИ: в Японии депутата могут исключить из партии после поездки в Россию

"Санкэй": Судзуки могут исключить из Партии обновления Японии после поездки в РФ

© РИА Новости / Ксения НакаЯпонский политик Мунэо Судзуки
Японский политик Мунэо Судзуки - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Ксения Нака
Японский политик Мунэо Судзуки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 окт — РИА Новости. Депутата Мунэо Судзуки могут исключить из Партии обновления Японии после его поездки в Россию и пожеланий ее победы, сообщила газета "Санкэй".
По словам источников издания, политика пригласили на заседание комитета по партийной дисциплине, так как он нарушил правила подачи уведомлений о заграничных поездках. Так, Судзуки выехал в Россию 1 октября, а сообщил партии об этом только на следующий день.
Кроме того, как утверждается, на заседании он "высказал надежду на победу России".
Во время своего визита депутат провел несколько встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел России Руденко. Судзуки вернулся в Японию 5 октября.
Партийное руководство примет окончательное решение по этому вопросу 10 октября.
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