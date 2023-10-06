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Налоговый комитет Узбекистана пригрозил Yandex Go блокировкой - РИА Новости, 06.10.2023
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16:03 06.10.2023 (обновлено: 16:21 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/yandex-1900982569.html
Налоговый комитет Узбекистана пригрозил Yandex Go блокировкой
Налоговый комитет Узбекистана пригрозил Yandex Go блокировкой - РИА Новости, 06.10.2023
Налоговый комитет Узбекистана пригрозил Yandex Go блокировкой
Сервис такси Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане, если агрегатор до декабря не зарегистрируется как налоговый резидент страны, сообщил налоговый... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:03
2023-10-06T16:21
узбекистан
нидерланды
ташкент
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ТАШКЕНТ, 6 окт - РИА Новости. Сервис такси Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане, если агрегатор до декабря не зарегистрируется как налоговый резидент страны, сообщил налоговый комитет республики в Telegram-канале."В сентябре этого года компании Ridetech International B.V. выдвинуты требования об организации в двухмесячный срок своей деятельности в соответствии с законодательными документами: пройти регистрацию в качестве налогового резидента Республики Узбекистан для осуществления деятельности и платить установленные налоги; обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.Зарегистрированная в Нидерландах компания Ridetech International B.V. представляет Yandex Go в Узбекистане."В случае невыполнения вышеуказанных требований до 1 декабря 2023 года, налоговый комитет направит в министерство цифровых технологий официальное обращение о блокировке использования электронной платформы компании Yandex Go в качестве агрегатора на территории Узбекистана", - добавляется в сообщении.Yandex Go является самым крупным онлайн-сервисом такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.
https://ria.ru/20230814/neyroset-1890074630.html
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узбекистан, нидерланды, ташкент
Узбекистан, Нидерланды, Ташкент
Налоговый комитет Узбекистана пригрозил Yandex Go блокировкой

Узбекистан потребовал от Yandex Go стать налоговым резидентом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк "Яндекс Go"
 Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ТАШКЕНТ, 6 окт - РИА Новости. Сервис такси Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане, если агрегатор до декабря не зарегистрируется как налоговый резидент страны, сообщил налоговый комитет республики в Telegram-канале.
"В сентябре этого года компании Ridetech International B.V. выдвинуты требования об организации в двухмесячный срок своей деятельности в соответствии с законодательными документами: пройти регистрацию в качестве налогового резидента Республики Узбекистан для осуществления деятельности и платить установленные налоги; обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.
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Зарегистрированная в Нидерландах компания Ridetech International B.V. представляет Yandex Go в Узбекистане.
"В случае невыполнения вышеуказанных требований до 1 декабря 2023 года, налоговый комитет направит в министерство цифровых технологий официальное обращение о блокировке использования электронной платформы компании Yandex Go в качестве агрегатора на территории Узбекистана", - добавляется в сообщении.
Yandex Go является самым крупным онлайн-сервисом такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.
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