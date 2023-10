https://ria.ru/20231006/yandex-1900982569.html

Налоговый комитет Узбекистана пригрозил Yandex Go блокировкой

ТАШКЕНТ, 6 окт - РИА Новости. Сервис такси Yandex Go может быть заблокирован в Узбекистане, если агрегатор до декабря не зарегистрируется как налоговый резидент страны, сообщил налоговый комитет республики в Telegram-канале."В сентябре этого года компании Ridetech International B.V. выдвинуты требования об организации в двухмесячный срок своей деятельности в соответствии с законодательными документами: пройти регистрацию в качестве налогового резидента Республики Узбекистан для осуществления деятельности и платить установленные налоги; обеспечить интеграцию с информационной системой налоговых органов и предоставлять клиентам автоматически формируемый фискальный чек", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.Зарегистрированная в Нидерландах компания Ridetech International B.V. представляет Yandex Go в Узбекистане."В случае невыполнения вышеуказанных требований до 1 декабря 2023 года, налоговый комитет направит в министерство цифровых технологий официальное обращение о блокировке использования электронной платформы компании Yandex Go в качестве агрегатора на территории Узбекистана", - добавляется в сообщении.Yandex Go является самым крупным онлайн-сервисом такси в Узбекистане, работает в республике с апреля 2018 года. Услуги сервиса доступны в Ташкенте и еще девяти городах страны. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике подключены более 80 тысяч водителей.

