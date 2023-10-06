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В Якутии автомобиль съехал в реку на паромной переправе, есть погибшие - РИА Новости, 06.10.2023
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12:52 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/yakutiya-1900919898.html
В Якутии автомобиль съехал в реку на паромной переправе, есть погибшие
В Якутии автомобиль съехал в реку на паромной переправе, есть погибшие - РИА Новости, 06.10.2023
В Якутии автомобиль съехал в реку на паромной переправе, есть погибшие
Следователи в Якутии устанавливают обстоятельства смерти двух человек, которые находились в салоне съехавшей в реку Вилюй автомашины "УАЗ", инцидент произошел... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:52
2023-10-06T12:52
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 6 окт - РИА Новости. Следователи в Якутии устанавливают обстоятельства смерти двух человек, которые находились в салоне съехавшей в реку Вилюй автомашины "УАЗ", инцидент произошел на паромной переправе, сообщает СУ СК по республике в Telegram-канале. Как отметили в ведомстве, инцидент произошел на временной паромной переправе села Верхневилюйск. "После извлечения транспортного средства из воды внутри обнаружены женщина 1982 года рождения без признаков жизни и мужчина 1972 года рождения, который позже скончался в отделении реанимации медицинского учреждения. Внешних признаков смерти криминального характера в ходе осмотра не обнаружено", - заявили в пресс-службе. Вилюйский межрайонный следственный отдел начал процессуальную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20230930/katamaran-1899676623.html
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республика саха (якутия)
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Саха (Якутия)
В Якутии автомобиль съехал в реку на паромной переправе, есть погибшие

В Якутии автомобиль съехал в реку на паромной переправе, два человека погибли

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЯКУТСК, 6 окт - РИА Новости. Следователи в Якутии устанавливают обстоятельства смерти двух человек, которые находились в салоне съехавшей в реку Вилюй автомашины "УАЗ", инцидент произошел на паромной переправе, сообщает СУ СК по республике в Telegram-канале.
Как отметили в ведомстве, инцидент произошел на временной паромной переправе села Верхневилюйск.
Иркутск - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В Иркутске женщина и двое детей упали с катамарана в реку
30 сентября, 21:26
"После извлечения транспортного средства из воды внутри обнаружены женщина 1982 года рождения без признаков жизни и мужчина 1972 года рождения, который позже скончался в отделении реанимации медицинского учреждения. Внешних признаков смерти криминального характера в ходе осмотра не обнаружено", - заявили в пресс-службе.
Вилюйский межрайонный следственный отдел начал процессуальную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Спасатели оказывают помощь мужчине, пытавшемуся пересечь реку Кирганик на тракторе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
На Камчатке спасли пьяного мужчину, пытавшегося пересечь реку на тракторе
3 октября, 09:44
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Саха (Якутия)
 
 
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