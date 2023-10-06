https://ria.ru/20231006/yakutiya-1900919898.html

В Якутии автомобиль съехал в реку на паромной переправе, есть погибшие

В Якутии автомобиль съехал в реку на паромной переправе, есть погибшие - РИА Новости, 06.10.2023

В Якутии автомобиль съехал в реку на паромной переправе, есть погибшие

Следователи в Якутии устанавливают обстоятельства смерти двух человек, которые находились в салоне съехавшей в реку Вилюй автомашины "УАЗ", инцидент произошел... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T12:52

2023-10-06T12:52

2023-10-06T12:52

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

ЯКУТСК, 6 окт - РИА Новости. Следователи в Якутии устанавливают обстоятельства смерти двух человек, которые находились в салоне съехавшей в реку Вилюй автомашины "УАЗ", инцидент произошел на паромной переправе, сообщает СУ СК по республике в Telegram-канале. Как отметили в ведомстве, инцидент произошел на временной паромной переправе села Верхневилюйск. "После извлечения транспортного средства из воды внутри обнаружены женщина 1982 года рождения без признаков жизни и мужчина 1972 года рождения, который позже скончался в отделении реанимации медицинского учреждения. Внешних признаков смерти криминального характера в ходе осмотра не обнаружено", - заявили в пресс-службе. Вилюйский межрайонный следственный отдел начал процессуальную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20230930/katamaran-1899676623.html

https://ria.ru/20231003/traktor-1900103256.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)