https://ria.ru/20231006/vystavka-1900862927.html

Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане

Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане - РИА Новости, 06.10.2023

Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане

Порядка десяти столичных предприятий продемонстрировали свою продукцию в рамках международной выставки "Иннопром.Казахстан", сообщил министр правительства... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T10:15

2023-10-06T10:15

2023-10-06T10:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1900861502_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_1141bf376db4671cda83fb31f1cfb587.jpg

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Порядка десяти столичных предприятий продемонстрировали свою продукцию в рамках международной выставки "Иннопром.Казахстан", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Город поддерживает столичные предприятия и в условиях санкционных ограничений помогает переориентировать экспортные потоки на рынки дружественных стран, налаживать с зарубежными партнерами внешнеэкономические отношения. Это возможно, в том числе, благодаря участию в различных международных выставках. Так, в сентябре 9 московских производителей лифтового, светильного, электротехнического и другого оборудования представили свою продукцию в Казахстане. Они провели более ста двадцати В2В-переговоров с местными партнерами и наметили планы для дальнейшей работы", — приводятся в пресс-службе слова главы департамента.В частности, предприятие по производству осветительного оборудования "Трансинжиниринг" заключило контракт с казахстанской электротехнической компанией и предприятием по выпуску частных самолетов, согласно которому поставит им свою продукцию, говорится в сообщении.Казахстанские партнеры также обратили внимание на изделия столичного производителя продукции для автоматизации телефонии "Спец-Телеком". С его помощью системообразующее транспортное предприятие Казахстана заменит автоматические станции телефонии во всех своих филиалах."Формат выставки и широкая деловая программа создали возможность прямого диалога с крупнейшими заказчиками и игроками телеком-рынка Казахстана, что поспособствует развитию нашего бренда на территории Центральной Азии. Мы получили конструктивную обратную связь по нашим продуктам от представителей целевого сегмента, укрепили отношения с существующими партнерами и обрисовали горизонты сотрудничества в новых проектах", – отметил сотрудник компании "Спец-Телеком", слова которого цитирует пресс-служба ДИПП.Столичный завод по выпуску волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока "Профотек" достиг ряда договоренностей с международной компанией, работающей в сфере горнодобывающей промышленности и цветной металлургии. Стороны приняли решение в дальнейшем сотрудничать в области использования высокоточных систем учета электроэнергии на энергоемких предприятиях группы.Также "Профотек" в рамках сотрудничества с производственными подразделениями крупнейшего государственного энергетического холдинга Казахстана осуществит цифровое усовершенствование систем распределения электроэнергии для реализации пунктов Концепции развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан, добавили в пресс-службе.Центр "Моспром", который находится под кураторством департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, предоставляет индивидуальную поддержку московским экспортерам. Его эксперты проводят анализ целевых рынков для производителей, а также делают индивидуальную аналитику для определения наиболее эффективного выхода компании на зарубежные рынки.Специалисты Центра в рамках покупательской программы безвозмездно помогают экспортерам найти контрагентов, провести переговоры с возможными покупателями за границей, а также способствуют участию в международных выставках и бизнес-миссиях.В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в прошлом году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО "Моспром", столичные экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, рассказали в пресс-службе.В департаменте напомнили, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" экспортеры также могут получить поддержку на цифровой платформе "Мой экспорт". Там бесплатно можно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский