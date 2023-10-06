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Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане - РИА Новости, 06.10.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:15 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/vystavka-1900862927.html
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане - РИА Новости, 06.10.2023
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане
Порядка десяти столичных предприятий продемонстрировали свою продукцию в рамках международной выставки "Иннопром.Казахстан", сообщил министр правительства... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T10:15
2023-10-06T10:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Порядка десяти столичных предприятий продемонстрировали свою продукцию в рамках международной выставки "Иннопром.Казахстан", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Город поддерживает столичные предприятия и в условиях санкционных ограничений помогает переориентировать экспортные потоки на рынки дружественных стран, налаживать с зарубежными партнерами внешнеэкономические отношения. Это возможно, в том числе, благодаря участию в различных международных выставках. Так, в сентябре 9 московских производителей лифтового, светильного, электротехнического и другого оборудования представили свою продукцию в Казахстане. Они провели более ста двадцати В2В-переговоров с местными партнерами и наметили планы для дальнейшей работы", — приводятся в пресс-службе слова главы департамента.В частности, предприятие по производству осветительного оборудования "Трансинжиниринг" заключило контракт с казахстанской электротехнической компанией и предприятием по выпуску частных самолетов, согласно которому поставит им свою продукцию, говорится в сообщении.Казахстанские партнеры также обратили внимание на изделия столичного производителя продукции для автоматизации телефонии "Спец-Телеком". С его помощью системообразующее транспортное предприятие Казахстана заменит автоматические станции телефонии во всех своих филиалах."Формат выставки и широкая деловая программа создали возможность прямого диалога с крупнейшими заказчиками и игроками телеком-рынка Казахстана, что поспособствует развитию нашего бренда на территории Центральной Азии. Мы получили конструктивную обратную связь по нашим продуктам от представителей целевого сегмента, укрепили отношения с существующими партнерами и обрисовали горизонты сотрудничества в новых проектах", – отметил сотрудник компании "Спец-Телеком", слова которого цитирует пресс-служба ДИПП.Столичный завод по выпуску волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока "Профотек" достиг ряда договоренностей с международной компанией, работающей в сфере горнодобывающей промышленности и цветной металлургии. Стороны приняли решение в дальнейшем сотрудничать в области использования высокоточных систем учета электроэнергии на энергоемких предприятиях группы.Также "Профотек" в рамках сотрудничества с производственными подразделениями крупнейшего государственного энергетического холдинга Казахстана осуществит цифровое усовершенствование систем распределения электроэнергии для реализации пунктов Концепции развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан, добавили в пресс-службе.Центр "Моспром", который находится под кураторством департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, предоставляет индивидуальную поддержку московским экспортерам. Его эксперты проводят анализ целевых рынков для производителей, а также делают индивидуальную аналитику для определения наиболее эффективного выхода компании на зарубежные рынки.Специалисты Центра в рамках покупательской программы безвозмездно помогают экспортерам найти контрагентов, провести переговоры с возможными покупателями за границей, а также способствуют участию в международных выставках и бизнес-миссиях.В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в прошлом году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО "Моспром", столичные экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, рассказали в пресс-службе.В департаменте напомнили, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" экспортеры также могут получить поддержку на цифровой платформе "Мой экспорт". Там бесплатно можно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение.
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96
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7 495 645-6601
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане

© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Порядка десяти столичных предприятий продемонстрировали свою продукцию в рамках международной выставки "Иннопром.Казахстан", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Город поддерживает столичные предприятия и в условиях санкционных ограничений помогает переориентировать экспортные потоки на рынки дружественных стран, налаживать с зарубежными партнерами внешнеэкономические отношения. Это возможно, в том числе, благодаря участию в различных международных выставках. Так, в сентябре 9 московских производителей лифтового, светильного, электротехнического и другого оборудования представили свою продукцию в Казахстане. Они провели более ста двадцати В2В-переговоров с местными партнерами и наметили планы для дальнейшей работы", — приводятся в пресс-службе слова главы департамента.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане
В частности, предприятие по производству осветительного оборудования "Трансинжиниринг" заключило контракт с казахстанской электротехнической компанией и предприятием по выпуску частных самолетов, согласно которому поставит им свою продукцию, говорится в сообщении.
Казахстанские партнеры также обратили внимание на изделия столичного производителя продукции для автоматизации телефонии "Спец-Телеком". С его помощью системообразующее транспортное предприятие Казахстана заменит автоматические станции телефонии во всех своих филиалах.
"Формат выставки и широкая деловая программа создали возможность прямого диалога с крупнейшими заказчиками и игроками телеком-рынка Казахстана, что поспособствует развитию нашего бренда на территории Центральной Азии. Мы получили конструктивную обратную связь по нашим продуктам от представителей целевого сегмента, укрепили отношения с существующими партнерами и обрисовали горизонты сотрудничества в новых проектах", – отметил сотрудник компании "Спец-Телеком", слова которого цитирует пресс-служба ДИПП.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане
Столичный завод по выпуску волоконно-оптических измерительных трансформаторов тока "Профотек" достиг ряда договоренностей с международной компанией, работающей в сфере горнодобывающей промышленности и цветной металлургии. Стороны приняли решение в дальнейшем сотрудничать в области использования высокоточных систем учета электроэнергии на энергоемких предприятиях группы.
Также "Профотек" в рамках сотрудничества с производственными подразделениями крупнейшего государственного энергетического холдинга Казахстана осуществит цифровое усовершенствование систем распределения электроэнергии для реализации пунктов Концепции развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан, добавили в пресс-службе.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане
Центр "Моспром", который находится под кураторством департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, предоставляет индивидуальную поддержку московским экспортерам. Его эксперты проводят анализ целевых рынков для производителей, а также делают индивидуальную аналитику для определения наиболее эффективного выхода компании на зарубежные рынки.
Специалисты Центра в рамках покупательской программы безвозмездно помогают экспортерам найти контрагентов, провести переговоры с возможными покупателями за границей, а также способствуют участию в международных выставках и бизнес-миссиях.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане
В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в прошлом году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО "Моспром", столичные экспортно ориентированные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ, рассказали в пресс-службе.
В департаменте напомнили, что в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" экспортеры также могут получить поддержку на цифровой платформе "Мой экспорт". Там бесплатно можно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские компании приняли участие в международной выставке в Казахстане
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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