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Главу турфирмы обвинили по делу о выселении детей из турецкого отеля - РИА Новости, 06.10.2023
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Туризм
 
16:59 06.10.2023 (обновлено: 17:09 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/vyselenie-1901002962.html
Главу турфирмы обвинили по делу о выселении детей из турецкого отеля
Главу турфирмы обвинили по делу о выселении детей из турецкого отеля - РИА Новости, 06.10.2023
Главу турфирмы обвинили по делу о выселении детей из турецкого отеля
Следователи предъявили обвинение в мошенничестве руководителю туристической фирмы "Колибри-Тур МСК" по делу о выселении российских детей из отеля в Турции из-за РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:59
2023-10-06T17:09
туризм
новости - туризм
турция
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в мошенничестве руководителю туристической фирмы "Колибри-Тур МСК" по делу о выселении российских детей из отеля в Турции из-за неоплаты проживания, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Уголовное дело возбуждено по статьям о небезопасных услугах и мошенничестве. В августе российских детей, отдыхавших в Турции, дважды выселили из отелей из-за того, что туроператор не оплатил их проживание. Как информировало Минэкономразвития, фирма "Колибри-тур МСК" не входит в единый федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж"."Сегодня фактическому руководителю общества предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", - сказала Иванова.По данным следствия, сотрудники ООО "Колибри-Тур МСК" и ИП "Маркина Н.В." с 1 июня по 6 августа не оплатили проживание в гостинице не менее 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет, из-за чего их ночью выселили из отеля."По уголовному делу изучена документация туристической фирмы, допрошены в качестве потерпевших ряд несовершеннолетних, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, столичные следователи обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество, принадлежащее фигурантам", - добавила Иванова.
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новости - туризм, турция, следственный комитет россии (ск рф)
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Следственный комитет России (СК РФ)
Главу турфирмы обвинили по делу о выселении детей из турецкого отеля

СК: главу "Колибри-Тур МСК" обвинили по делу о выселении детей из отеля в Кемере

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в мошенничестве руководителю туристической фирмы "Колибри-Тур МСК" по делу о выселении российских детей из отеля в Турции из-за неоплаты проживания, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Уголовное дело возбуждено по статьям о небезопасных услугах и мошенничестве. В августе российских детей, отдыхавших в Турции, дважды выселили из отелей из-за того, что туроператор не оплатил их проживание. Как информировало Минэкономразвития, фирма "Колибри-тур МСК" не входит в единый федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж".
«
"Сегодня фактическому руководителю общества предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", - сказала Иванова.
По данным следствия, сотрудники ООО "Колибри-Тур МСК" и ИП "Маркина Н.В." с 1 июня по 6 августа не оплатили проживание в гостинице не менее 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет, из-за чего их ночью выселили из отеля.
"По уголовному делу изучена документация туристической фирмы, допрошены в качестве потерпевших ряд несовершеннолетних, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, столичные следователи обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество, принадлежащее фигурантам", - добавила Иванова.
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