https://ria.ru/20231006/vyselenie-1901002962.html

Главу турфирмы обвинили по делу о выселении детей из турецкого отеля

Главу турфирмы обвинили по делу о выселении детей из турецкого отеля - РИА Новости, 06.10.2023

Главу турфирмы обвинили по делу о выселении детей из турецкого отеля

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве руководителю туристической фирмы "Колибри-Тур МСК" по делу о выселении российских детей из отеля в Турции из-за РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:59

2023-10-06T16:59

2023-10-06T17:09

туризм

новости - туризм

турция

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в мошенничестве руководителю туристической фирмы "Колибри-Тур МСК" по делу о выселении российских детей из отеля в Турции из-за неоплаты проживания, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Уголовное дело возбуждено по статьям о небезопасных услугах и мошенничестве. В августе российских детей, отдыхавших в Турции, дважды выселили из отелей из-за того, что туроператор не оплатил их проживание. Как информировало Минэкономразвития, фирма "Колибри-тур МСК" не входит в единый федеральный реестр туроператоров, "а значит, не имела права вывозить организованные группы туристов за рубеж"."Сегодня фактическому руководителю общества предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере", - сказала Иванова.По данным следствия, сотрудники ООО "Колибри-Тур МСК" и ИП "Маркина Н.В." с 1 июня по 6 августа не оплатили проживание в гостинице не менее 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет, из-за чего их ночью выселили из отеля."По уголовному делу изучена документация туристической фирмы, допрошены в качестве потерпевших ряд несовершеннолетних, выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, столичные следователи обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество, принадлежащее фигурантам", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20230808/turtsiya-1888719946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, турция, следственный комитет россии (ск рф)