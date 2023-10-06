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ВСУ пытались атаковать три района ДНР
ВСУ пытались атаковать три района ДНР - РИА Новости, 06.10.2023
ВСУ пытались атаковать три района ДНР
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отбила за неделю 34 атаки ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:28
2023-10-06T15:28
2023-10-06T15:33
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отбила за неделю 34 атаки ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении противник продолжал укреплять свою оборону в районе Авдеевки, Марьинки и Торецка в ДНР, одновременно пытаясь атаковать в районе Первомайского, Невельского и Красногоровки.
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВСУ пытались атаковать три района ДНР
МО: ВСУ пытались атаковать в районах Первомайского, Невельского и Красногоровки