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ВСУ пытались атаковать три района ДНР - РИА Новости, 06.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 06.10.2023 (обновлено: 15:33 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/vsu-1900971718.html
ВСУ пытались атаковать три района ДНР
ВСУ пытались атаковать три района ДНР - РИА Новости, 06.10.2023
ВСУ пытались атаковать три района ДНР
Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отбила за неделю 34 атаки ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T15:28
2023-10-06T15:33
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отбила за неделю 34 атаки ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данным ведомства, на донецком направлении противник продолжал укреплять свою оборону в районе Авдеевки, Марьинки и Торецка в ДНР, одновременно пытаясь атаковать в районе Первомайского, Невельского и Красногоровки.
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВСУ пытались атаковать три района ДНР

МО: ВСУ пытались атаковать в районах Первомайского, Невельского и Красногоровки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка ВСУ
Самоходная артиллерийская установка ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Самоходная артиллерийская установка ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении отбила за неделю 34 атаки ВСУ, сообщили в пятницу в Минобороны России.
По данным ведомства, на донецком направлении противник продолжал укреплять свою оборону в районе Авдеевки, Марьинки и Торецка в ДНР, одновременно пытаясь атаковать в районе Первомайского, Невельского и Красногоровки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 октября, 16:29
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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