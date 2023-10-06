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Сотрудникам уголовного розыска вручили знаки губернатора Ростовской области - РИА Новости, 06.10.2023
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Ростовская область
 
12:29 06.10.2023 (обновлено: 12:30 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/vruchenie-1900910992.html
Сотрудникам уголовного розыска вручили знаки губернатора Ростовской области
Сотрудникам уголовного розыска вручили знаки губернатора Ростовской области - РИА Новости, 06.10.2023
Сотрудникам уголовного розыска вручили знаки губернатора Ростовской области
Сотрудникам уголовного розыска вручили знаки губернатора Ростовской области "За ратную службу" в честь 105-й годовщины со дня образования службы угрозыска в... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T12:29
2023-10-06T12:30
ростовская область
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Сотрудникам уголовного розыска вручили знаки губернатора Ростовской области "За ратную службу" в честь 105-й годовщины со дня образования службы угрозыска в системе МВД, сообщает правительство региона. По поручению главы региона правоохранителей с профессиональным праздником поздравил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев. Он отметил, что в текущем году увеличилась раскрываемость убийств, разбойных нападений, грабежей и краж. С начала года сотрудниками уголовного розыска Ростовской области раскрыто около 7 тысяч преступлений. "В донском уголовном розыске работают мужественные, отдающие все силы служению Отечеству сотрудники, которым не раз приходилось рисковать жизнью при исполнении служебного долга", - сказал Корнеев. Он добавил, что немалую роль в развитии уголовного розыска играет преемственность поколений. "Ветераны службы, даже находясь на заслуженном отдыхе, стремятся передать свои лучшие знания и навыки молодым сотрудникам, помогают им эффективно решать поставленные задачи", - уточнил замгубернатора области. В завершение мероприятия Корнеев вручил пятерым сотрудникам уголовного розыска знаки губернатора Ростовской области "За ратную службу". Знаком губернатора Ростовской области "За ратную службу" награждаются сотрудники органов внутренних дел, налоговых органов, федеральной службы безопасности, органов, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, таможенных и иных государственных органов, военнослужащие, ветераны военной службы, летный состав гражданской авиации и авиационной промышленности за проявленное мужество и героизм при исполнении воинского, служебного, гражданского долга, защите конституционных прав граждан, высокие показатели в служебной деятельности, а также иные лица за оказание безвозмездной помощи, шефство и спонсорство воинским частям.
https://ria.ru/20231002/prizyv-1900033102.html
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ростовская область
Ростовская область , Ростовская область

Сотрудникам уголовного розыска вручили знаки губернатора Ростовской области

© Фото : Правительство Ростовской областиСотрудники уголовного розыска, которым вручили знаки губернатора Ростовской области "За ратную службу" в честь 105-й годовщины со дня образования службы угрозыска в системе МВД
Сотрудники уголовного розыска, которым вручили знаки губернатора Ростовской области За ратную службу в честь 105-й годовщины со дня образования службы угрозыска в системе МВД - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Фото : Правительство Ростовской области
Сотрудники уголовного розыска, которым вручили знаки губернатора Ростовской области "За ратную службу" в честь 105-й годовщины со дня образования службы угрозыска в системе МВД
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 окт - РИА Новости. Сотрудникам уголовного розыска вручили знаки губернатора Ростовской области "За ратную службу" в честь 105-й годовщины со дня образования службы угрозыска в системе МВД, сообщает правительство региона.
По поручению главы региона правоохранителей с профессиональным праздником поздравил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев. Он отметил, что в текущем году увеличилась раскрываемость убийств, разбойных нападений, грабежей и краж. С начала года сотрудниками уголовного розыска Ростовской области раскрыто около 7 тысяч преступлений.
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"В донском уголовном розыске работают мужественные, отдающие все силы служению Отечеству сотрудники, которым не раз приходилось рисковать жизнью при исполнении служебного долга", - сказал Корнеев.
Он добавил, что немалую роль в развитии уголовного розыска играет преемственность поколений. "Ветераны службы, даже находясь на заслуженном отдыхе, стремятся передать свои лучшие знания и навыки молодым сотрудникам, помогают им эффективно решать поставленные задачи", - уточнил замгубернатора области.
В завершение мероприятия Корнеев вручил пятерым сотрудникам уголовного розыска знаки губернатора Ростовской области "За ратную службу".
Знаком губернатора Ростовской области "За ратную службу" награждаются сотрудники органов внутренних дел, налоговых органов, федеральной службы безопасности, органов, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, таможенных и иных государственных органов, военнослужащие, ветераны военной службы, летный состав гражданской авиации и авиационной промышленности за проявленное мужество и героизм при исполнении воинского, служебного, гражданского долга, защите конституционных прав граждан, высокие показатели в служебной деятельности, а также иные лица за оказание безвозмездной помощи, шефство и спонсорство воинским частям.
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