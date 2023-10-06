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"Неприятный выбор". В США испугались начала разрушительной войны в Европе - РИА Новости, 06.10.2023
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06:21 06.10.2023 (обновлено: 11:15 06.10.2023)
https://ria.ru/20231006/voyna-1900844717.html
"Неприятный выбор". В США испугались начала разрушительной войны в Европе
"Неприятный выбор". В США испугались начала разрушительной войны в Европе - РИА Новости, 06.10.2023
"Неприятный выбор". В США испугались начала разрушительной войны в Европе
Отрицание Западом интересов национальной безопасности России может привести к началу войны в Европе, написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона полковник... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T06:21
2023-10-06T11:15
в мире
европа
москва
украина
сергей лавров
пентагон
нато
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Отрицание Западом интересов национальной безопасности России может привести к началу войны в Европе, написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Округ Колумбия и его союзники стоят перед неприятным выбором: признать законные интересы Москвы в сфере национальной безопасности и прекратить кровопролитие или подвергнуть Европу риску втягивания в разрушительную региональную войну", — написал полковник.Ранее Макгрегор отметил, что Украина уже де-факто потерпела поражение в конфликте, так как военные запасы Запада полностью истощились.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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в мире, европа, москва, украина, сергей лавров, пентагон, нато
В мире, Европа, Москва, Украина, Сергей Лавров, Пентагон, НАТО
"Неприятный выбор". В США испугались начала разрушительной войны в Европе

Дуглас Макгрегор: непризнание интересов России приведет к разрушительной войне

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Отрицание Западом интересов национальной безопасности России может привести к началу войны в Европе, написал в соцсети X экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«
"Округ Колумбия и его союзники стоят перед неприятным выбором: признать законные интересы Москвы в сфере национальной безопасности и прекратить кровопролитие или подвергнуть Европу риску втягивания в разрушительную региональную войну", — написал полковник.
Ранее Макгрегор отметил, что Украина уже де-факто потерпела поражение в конфликте, так как военные запасы Запада полностью истощились.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
"Направить войска". В США назвали два выхода из украинского кризиса
1 октября, 06:57
 
В миреЕвропаМоскваУкраинаСергей ЛавровПентагонНАТО
 
 
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