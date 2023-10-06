https://ria.ru/20231006/voyna-1900413215.html

"Война Судного дня"

"Война Судного дня" - РИА Новости, 06.10.2023

"Война Судного дня"

Арабо-израильская война 1973 года ("Война Судного дня") – война Египта и Сирии против Израиля 6-25 октября с целью возвратить оккупированные Израилем в 1967... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T01:34

2023-10-06T01:34

2023-10-06T01:35

справки

израиль

египет

сирия

оон

арабо-израильский конфликт

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Арабо-израильская война 1973 года ("Война Судного дня") – война Египта и Сирии против Израиля 6-25 октября с целью возвратить оккупированные Израилем в 1967 году в результате "шестидневной войны" арабские территории. Тогда израильские вооруженные силы захватили сектор Газа, Синайский полуостров, западный берег реки Иордан и сирийские Голанские высоты, что привело к массовому изгнанию арабского населения с этих территорий. Одержав довольно быструю и убедительную победу в войне 1967 года, Израиль был уверен в том, что арабы не посмеют в ближайшие десятилетия нападать на них. Вдоль Суэцкого канала израильтяне возвели мощные укрепления, названные "линией Бар-Лева" (от имени их разработчика – генерала Хаима Бар-Лева). Они состояли из нескольких полос обороны глубиной от 30 до 50 километров. Первая полоса проходила вдоль Суэцкого канала и включала в себя противотанковый вал двадцатиметровой высоты (протяженностью около 160 километров) с оборудованными на гребне взводными опорными пунктами. Каждый взвод пехотинцев поддерживал танковый взвод. Внутри вала располагались трубопроводы, обеспечивающие поступление нефти в канал. В критической ситуации предполагалось ее выпустить и поджечь. Между полосами обороны шла дорога, патрулируемая группами танков и мотопехоты. Дорога предназначалась для переброски батареи САУ на угрожаемый участок. Основой второй линии были ротные опорные пункты, способные, по расчетам, держаться автономно более пяти дней. В 30 километрах от канала в резерве стояли три бронетанковых бригады. На Голанских высотах (сирийский фронт) также был возведен оборонительный рубеж протяженностью 75 километров. Основу составляли расположенные на высотах опорные пункты, включавшие в себя вкопанные в грунт танки (около 12 единиц на один километр фронта). Был на высотах и свой канал – ров шириной шесть и глубиной четыре метра.Зародившееся еще в 1967 году стремление Египта вернуть оккупированные территории и восстановить территориальную целостность, приобрели первостепенную важность после того, как осенью 1970 года к власти в Египте после смерти президента Гамаля Абдель Насера пришел его преемник Анвар Садат.Подготовка к будущему выступлению была начата арабами в 1971 году, когда неподалеку от Александрии и Каира были построены специальные учебные центры, "кусочки линии Бар-Лева", на которых мобилизованные египетские вооруженные силы отрабатывали практические навыки по ведению боевых действий в условиях форсирования канала и преодоления высот в холмистой местности.Египет также решил также привлечь Сирию: для отвлечения внимания и сил израильтян она должна была начать боевые действия со стороны Голанских высот, а ведение Израилем войны сразу на двух направлениях позволяло значительно увеличить шансы египтян на победу. Согласно некоторым источникам дополнительным толчком к вступлению в войну этого арабского государства послужило нападение израильской авиации на сирийские МиГи 13 сентября 1973 года. Воздушное столкновение, в котором израильтянами было сбито 12 сирийских самолетов, произошло над ливано-сирийской границей.Египет и Сирия также начали массовое перевооружение армий. Огромный вклад в их оснащение более современной военной техникой был внесен СССР, который поставлял в Египет не только свои танки различных модификаций, но и опытных инструкторов, обучавших солдат правильному ведению боя с использованием бронетанковой техники.План арабов предусматривал внезапные военные действия в зоне Суэцкого канала и на Голанских высотах. Египетские войска должны были форсировать Суэцкий канал, на седьмой-восьмой день наступления выйти на рубеж перевал Митла – перевал Гидди – Мисфак закрепиться на нем и продолжать войну на истощение Израиля; сирийские войска – освободить Голанские высоты, к исходу второго дня наступления выйти на реку Иордан, где перейти к обороне. Для выполнения этих задач привлекались войска Египта – около 400 тысяч человек, более двух тысяч танков, более 400 боевых самолетов, около 200 вертолетов, 200 боевых кораблей; войска Сирии – около 130 тысяч человек, более 1300 танков, около 400 боевых самолетов, 50 вертолетов и 27 боевых кораблей. На стороне арабов в военных действиях участвовали также ограниченные контингенты войск Ирака, Марокко, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейта. Помощь оказывали Алжир, Ливан, Тунис. Командующим объединенными египетско-сирийскими войсками был назначен египетский генерал Ахмед Исмаил.Переход в наступление планировался на 6 октября – празднование Израилем "Йом Кипура" или Судного дня. Все подготовительные мероприятия проводились скрытно, под предлогом учений. Вывод войск в исходные районы осуществлялся за пять дней до начала наступления.Израильской разведке удалось вскрыть подход к линии фронта некоторых египетских и сирийских частей. Израиль увеличил численность своих войск, повысил их боеготовность, с 4 октября начал скрытную частичную, а 6 октября – всеобщую мобилизацию.К началу войны ВС Израиля насчитывали 115 тысяч человек, около двух тысяч танков, около 500 боевых самолетов, около 90 вертолетов и 58 боевых кораблей.План израильского командования состоял в том, чтобы, опираясь на заранее подготовленные оборонительные рубежи на оккупированных территориях, отразить удары арабских войск и не допустить прорыва их в глубь Израиля, а в случае прорыва – мощными контрударами из глубины разгромить их и восстановить положение. При благоприятных условиях предусматривалось продолжить наступление на Каир и Дамаск.6 октября 1973 года сирийские и египетские войска перешли в наступление. К исходу 7 октября сирийские войска продвинулись на 12-15 километров, но понесли большие потери, особенно в танках. 8-10 октября, ведя активную оборону против перешедших в контрнаступление израильских войск, они вынуждены были отойти на исходные позиции. С 11 по 24 октября вместе с подошедшими им на помощь иракской танковой дивизией и иорданской бронетанковой бригадой вели оборонительные бои на дамасском направлении, где израильские войска продвинулись до 20 километров и захватили в районе Голанских высот часть сирийской территории. Египетские войска 6 октября форсировали Суэцкий канал, 8 октября захватили на восточном берегу два плацдарма глубиной 10-12 километров каждый. В течение 9-13 октября они закрепились на достигнутых рубежах, а 14 октября частью сил начали наступление, но успеха не добились, потеряв при этом около 500 танков. С 15 октября инициатива полностью перешла к израильским войскам, которые к исходу 18 октября вышли к Суэцкому каналу севернее Большого Горького озера, 19 октября форсировали его, и им открылся путь на Каир. 21 октября на захваченном плацдарме (30 километров по фронту, 20 километров глубиной) находились пять израильских бригад (три бронетанковые и две механизированные). Египетские войска оказались в тяжелом положении, хотя продолжали удерживать плацдармы на восточном берегу канала.22 октября Совет Безопасности ООН по инициативе СССР и США принял резолюцию, призывающую обе стороны прекратить военные действия, оставив войска на занимаемых позициях. 24 октября боевые действия на сирийском фронте были прекращены. Египетское командование также выполнило резолюцию Совета Безопасности ООН. Израиль продолжал наступление. 24 и 25 октября его войска вышли на окраину Суэца и овладели Селим-Фараг (2,6 километров юго-западнее Суэца). В районах Рас-Абу-Дараг (64 километра южнее Суэца) и Айн-Сухио (40 километров юго-западнее Суэца) были высажены морские десанты (до батальона каждый). Решительные дипломатические действия СССР вынудили США оказать давление на Израиль в целях прекращения огня, и 25 октября боевые действия прекратились. В январе 1974 года Израиль подписал соглашение о разъединении войск с Египтом, в мае того же года – аналогичное соглашение с Сирией. Между позициями сторон разместились вооруженные силы ООН.Во второй половине 1970-х годов президент Египта Анвар Садат пошел на примирение с Израилем, завершившееся подписанием сепаратного мирного договора в Вашингтоне (март 1979 года). По этому соглашению Израиль возвращал Египту Синайский полуостров, Египет признавал Израиль и отказывался от требования создания арабского государства в Палестине.Потери Израиля в войне составили до 16 тысяч человек, 900 танков и 250 самолетов; арабских стран – 20 тысяч человек, 1900 танков и 270 самолетов.Арабо-израильская война 1973 года была самой крупной локальной войной на Ближнем Востоке, в которой использовалась новая по тому времени военная техника (главным образом советского и американского производства). В ходе боев широко применялись противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и зенитные управляемые ракетные оружия (УРО). Война показала возросшее значение мобильной обороны. Военные действия характеризовалась массовым применением танков, самолетов и вертолетов, ожесточенностью воздушных боев и сражений, а также широким применением средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, израиль, египет, сирия, оон, арабо-израильский конфликт