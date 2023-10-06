https://ria.ru/20231006/verbovka-1901024427.html

Лукашенко отреагировал на заявления о вербовке европейцев в Белоруссии

Лукашенко отреагировал на заявления о вербовке европейцев в Белоруссии - РИА Новости, 06.10.2023

Лукашенко отреагировал на заявления о вербовке европейцев в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предупреждения властей соседних стран ЕС своим гражданам не посещать по безвизовому режиму республику,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T17:57

2023-10-06T17:57

2023-10-06T17:57

в мире

белоруссия

польша

литва

александр лукашенко

евросоюз

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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предупреждения властей соседних стран ЕС своим гражданам не посещать по безвизовому режиму республику, поскольку есть риски быть завербованными белорусскими спецслужбами, являются "дурью и глупостью". "Какая дурь и глупость! Безголовые. Они (власти соседних стран ЕС - ред.) уже ничего не могут придумать существенного, чтобы с нами бороться. Никто их (приезжающих в Белоруссию граждан соседних стран ЕС – ред.) не хватает на границе и не вербует. Это была бы глупость несусветная. Не дай Бог бы я узнал об этом. Они (те органы, кто бы так действовал - ред.) бы перечеркнули все, что мы делаем по открытости, отсутствию виз", - приводит слова Лукашенко в пятницу агентство Белта. Он подчеркнул, что является абсолютно интернациональным человеком. "И я не хочу, чтобы поляки думали, что Лукашенко враг Польши. Это же так преподносят (власти Польши польскому - ред.) народу. А что такое Лукашенко - это президент Беларуси. Значит, и белорусы такие. Я вот этого не хочу. Я хочу, чтобы поляки знали, что здесь происходит", - сказал президент. Он отметил, что именно по этой причине Белоруссия ввела безвизовый режим для въезда граждан соседних стран ЕС, а их власти, напротив, пытаются убедить свое население, что в Белоруссии их ждет опасность: якобы белорусские спецслужбы вербуют гостей из Польши, Литвы и Латвии. Белоруссия приняла решение о введении безвизового въезда для жителей Литвы и Латвии с 15 апреля 2022 года, для граждан Польши - с 1 июля 2022 года. По данным госпогранкомитета Белоруссии, с начала текущего года более 340 тысяч жителей ЕС посетили Белоруссию без виз. Безвизовый порядок для жителей Польши, Литвы и Латвии действует до 31 декабря включительно. Лукашенко ранее заявлял, что политики сопредельных стран ЕС мешают своим гражданам воспользоваться режимом безвизового въезда в Белоруссию, чтобы они не видели, что белорусы "нормально живут". По информации белорусских властей, жители соседних стран покупают в белорусском приграничье продукты, а также заправляют машины топливом на белорусских АЗС.

https://ria.ru/20230915/politika-1896526965.html

https://ria.ru/20230909/saldo-1895216089.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, литва, александр лукашенко, евросоюз