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Представители США пришли на заседание клуба "Валдай", заявил Песков - РИА Новости, 06.10.2023
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13:41 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/valday-1900934413.html
Представители США пришли на заседание клуба "Валдай", заявил Песков
Представители США пришли на заседание клуба "Валдай", заявил Песков - РИА Новости, 06.10.2023
Представители США пришли на заседание клуба "Валдай", заявил Песков
Представители из США и Великобритании присутствовали на заседании дискуссионного клуба "Валдай", но их было меньше, при этом в свете происходящего на мировой... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:41
2023-10-06T13:41
великобритания
сша
дмитрий песков
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Представители из США и Великобритании присутствовали на заседании дискуссионного клуба "Валдай", но их было меньше, при этом в свете происходящего на мировой арене повышается интерес к клубу со стороны стран Азии, Африки, Арабского мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка. "Вместе с тем, представители все-таки были и США, и Великобритании, пускай их было меньше. Но, в свете того, что происходит, а именно об этом вчера во многом говорил президент, совершенно объяснимым образом повышается уровень интереса к этому клубу со стороны представителей других направлений, я имею ввиду и Азию, и Юго-восточную Азию, Африка, Ближний Восток, Арабский мир", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что интерес к клубу по-прежнему большой, международный, но композиция участников меняется.
https://ria.ru/20231006/smi-1900922544.html
великобритания
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великобритания, сша, дмитрий песков, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Великобритания, США, Дмитрий Песков, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
Представители США пришли на заседание клуба "Валдай", заявил Песков

Песков: представители США и Британии пришли на заседание клуба "Валдай"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин выступает на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Представители из США и Великобритании присутствовали на заседании дискуссионного клуба "Валдай", но их было меньше, при этом в свете происходящего на мировой арене повышается интерес к клубу со стороны стран Азии, Африки, Арабского мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка.
«
"Вместе с тем, представители все-таки были и США, и Великобритании, пускай их было меньше. Но, в свете того, что происходит, а именно об этом вчера во многом говорил президент, совершенно объяснимым образом повышается уровень интереса к этому клубу со стороны представителей других направлений, я имею ввиду и Азию, и Юго-восточную Азию, Африка, Ближний Восток, Арабский мир", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что интерес к клубу по-прежнему большой, международный, но композиция участников меняется.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Западные СМИ активно цитировали слова Путина на "Валдае"
13:02
 
ВеликобританияСШАДмитрий ПесковМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"В мире
 
 
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