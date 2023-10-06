https://ria.ru/20231006/valday-1900931465.html
Песков заявил о трансформации состава участников "Валдая"
Песков заявил о трансформации состава участников "Валдая" - РИА Новости, 06.10.2023
Песков заявил о трансформации состава участников "Валдая"
Происходит определенная трансформация состава участников дискуссионного клуба "Валдай", но это не желание клуба, многие западники сами отказываются от участия... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T13:31
2023-10-06T13:31
2023-10-06T13:31
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Происходит определенная трансформация состава участников дискуссионного клуба "Валдай", но это не желание клуба, многие западники сами отказываются от участия или не могут позволить себе участвовать из-за давления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". За это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от ситуации на Украине и ее влияния на мироустройство до чествования нациста в канадском парламенте и гибели Евгения Пригожина. Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка. "Разумеется, определенная трансформация состава участников происходит, и это не потому, что этого хочет клуб. Многие западники сами отказываются, сами отказывают себе в возможности получения информации о России из первых рук. Многие просто не могут этого делать, хотят, но не могут делать под давлением, многих не пускают их спонсоры, их научные учреждения", - сказал Песков журналистам.
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россия, украина
Песков заявил о трансформации состава участников "Валдая"
Песков: происходит определенная трансформация состава участников клуба "Валдай"
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Происходит определенная трансформация состава участников дискуссионного клуба "Валдай", но это не желание клуба, многие западники сами отказываются от участия или не могут позволить себе участвовать из-за давления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". За это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от ситуации на Украине
и ее влияния на мироустройство до чествования нациста в канадском парламенте и гибели Евгения Пригожина. Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка.
"Разумеется, определенная трансформация состава участников происходит, и это не потому, что этого хочет клуб. Многие западники сами отказываются, сами отказывают себе в возможности получения информации о России из первых рук. Многие просто не могут этого делать, хотят, но не могут делать под давлением, многих не пускают их спонсоры, их научные учреждения", - сказал Песков журналистам.
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