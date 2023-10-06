https://ria.ru/20231006/valday-1900931465.html

Песков заявил о трансформации состава участников "Валдая"

Песков заявил о трансформации состава участников "Валдая" - РИА Новости, 06.10.2023

Песков заявил о трансформации состава участников "Валдая"

Происходит определенная трансформация состава участников дискуссионного клуба "Валдай", но это не желание клуба, многие западники сами отказываются от участия... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T13:31

2023-10-06T13:31

2023-10-06T13:31

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827345947_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_b570caddca24d75d34355036b01b0d7f.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Происходит определенная трансформация состава участников дискуссионного клуба "Валдай", но это не желание клуба, многие западники сами отказываются от участия или не могут позволить себе участвовать из-за давления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин в четверг провел почти четыре часа на площадке клуба "Валдай". За это время он успел высказаться по всем актуальным темам: от ситуации на Украине и ее влияния на мироустройство до чествования нациста в канадском парламенте и гибели Евгения Пригожина. Глава российского государства вновь указал Западу на его колониальное мышление, надменное отношение к другим странам и неизбежность установления нового мирового порядка. "Разумеется, определенная трансформация состава участников происходит, и это не потому, что этого хочет клуб. Многие западники сами отказываются, сами отказывают себе в возможности получения информации о России из первых рук. Многие просто не могут этого делать, хотят, но не могут делать под давлением, многих не пускают их спонсоры, их научные учреждения", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина