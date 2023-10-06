https://ria.ru/20231006/vaktsina-1901064766.html

Ректор МГУ рассказал о технологиях создания вакцин

Ректор МГУ рассказал о технологиях создания вакцин - РИА Новости, 06.10.2023

Ректор МГУ рассказал о технологиях создания вакцин

Преимущества у мРНК-вакцин будут только в том случае, если это будут вакцины против онкологических заболеваний, где необходим мощный кратковременный ответ на... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T20:07

2023-10-06T20:07

2023-10-06T20:07

наука

россия

венгрия

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виктор садовничий

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Преимущества у мРНК-вакцин будут только в том случае, если это будут вакцины против онкологических заболеваний, где необходим мощный кратковременный ответ на препарат, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. "У м-РНК если и будут преимущества, то только в плане создания вакцин против онкологических заболеваний, где нужен очень мощный кратковременный ответ на вводимый вакцинный препарат, и "побочка" не имеет большого значения", - сказал Садовничий в ходе открытия фестиваля НАУКА 0+. Он отметил, что в мире сегодня существуют две технологии вакцинации против коронавируса, одна – на основе мРНК, что отмечено Нобелевской премией, а другая – на основе векторных аденовирусов, она разработана в России, в Институте имени Гамалеи. "Институт Гамалеи возглавляет выпускник биологического факультета МГУ академик Александр Леонидович Гинцбург. На своём заседании Президиум Академии наук был единодушен в том, что он безусловно заслуживает эту премию за создание вакцины от ковида", - подчеркнул ректор МГУ. Нобелевская премия по медицине 2023 года присуждена биохимику Каталин Карико (Венгрия) и иммунологу Дрю Вайссману (США) за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, позволившие разработать мРНК-вакцины. Работа ученых помогла в создании вакцин против коронавируса Moderna и BioNTech/Pfizer. В России таких препаратов пока нет.

https://ria.ru/20230925/nipakh-1898110676.html

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россия, венгрия, сша, виктор садовничий, здоровье - общество, общество