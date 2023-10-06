https://ria.ru/20231006/vaktsina-1901064766.html
Ректор МГУ рассказал о технологиях создания вакцин
Ректор МГУ рассказал о технологиях создания вакцин - РИА Новости, 06.10.2023
Ректор МГУ рассказал о технологиях создания вакцин
Преимущества у мРНК-вакцин будут только в том случае, если это будут вакцины против онкологических заболеваний, где необходим мощный кратковременный ответ на... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T20:07
2023-10-06T20:07
2023-10-06T20:07
наука
россия
венгрия
сша
виктор садовничий
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894169726_0:317:2802:1893_1920x0_80_0_0_97f2b6142bc79c4458f14915a2eb75f6.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Преимущества у мРНК-вакцин будут только в том случае, если это будут вакцины против онкологических заболеваний, где необходим мощный кратковременный ответ на препарат, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. "У м-РНК если и будут преимущества, то только в плане создания вакцин против онкологических заболеваний, где нужен очень мощный кратковременный ответ на вводимый вакцинный препарат, и "побочка" не имеет большого значения", - сказал Садовничий в ходе открытия фестиваля НАУКА 0+. Он отметил, что в мире сегодня существуют две технологии вакцинации против коронавируса, одна – на основе мРНК, что отмечено Нобелевской премией, а другая – на основе векторных аденовирусов, она разработана в России, в Институте имени Гамалеи. "Институт Гамалеи возглавляет выпускник биологического факультета МГУ академик Александр Леонидович Гинцбург. На своём заседании Президиум Академии наук был единодушен в том, что он безусловно заслуживает эту премию за создание вакцины от ковида", - подчеркнул ректор МГУ. Нобелевская премия по медицине 2023 года присуждена биохимику Каталин Карико (Венгрия) и иммунологу Дрю Вайссману (США) за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, позволившие разработать мРНК-вакцины. Работа ученых помогла в создании вакцин против коронавируса Moderna и BioNTech/Pfizer. В России таких препаратов пока нет.
https://ria.ru/20230925/nipakh-1898110676.html
россия
венгрия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894169726_272:0:2796:1893_1920x0_80_0_0_e44fc7743c75114484eea3326f95d79e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, сша, виктор садовничий, здоровье - общество, общество
Наука, Россия, Венгрия, США, Виктор Садовничий, Здоровье - Общество, Общество
Ректор МГУ рассказал о технологиях создания вакцин
Садовничий на фестивале НАУКА 0+ рассказал о двух технологиях создания вакцин