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Ректор МГУ рассказал о технологиях создания вакцин - РИА Новости, 06.10.2023
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Наука
 
20:07 06.10.2023
https://ria.ru/20231006/vaktsina-1901064766.html
Ректор МГУ рассказал о технологиях создания вакцин
Ректор МГУ рассказал о технологиях создания вакцин - РИА Новости, 06.10.2023
Ректор МГУ рассказал о технологиях создания вакцин
Преимущества у мРНК-вакцин будут только в том случае, если это будут вакцины против онкологических заболеваний, где необходим мощный кратковременный ответ на... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T20:07
2023-10-06T20:07
наука
россия
венгрия
сша
виктор садовничий
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Преимущества у мРНК-вакцин будут только в том случае, если это будут вакцины против онкологических заболеваний, где необходим мощный кратковременный ответ на препарат, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. "У м-РНК если и будут преимущества, то только в плане создания вакцин против онкологических заболеваний, где нужен очень мощный кратковременный ответ на вводимый вакцинный препарат, и "побочка" не имеет большого значения", - сказал Садовничий в ходе открытия фестиваля НАУКА 0+. Он отметил, что в мире сегодня существуют две технологии вакцинации против коронавируса, одна – на основе мРНК, что отмечено Нобелевской премией, а другая – на основе векторных аденовирусов, она разработана в России, в Институте имени Гамалеи. "Институт Гамалеи возглавляет выпускник биологического факультета МГУ академик Александр Леонидович Гинцбург. На своём заседании Президиум Академии наук был единодушен в том, что он безусловно заслуживает эту премию за создание вакцины от ковида", - подчеркнул ректор МГУ. Нобелевская премия по медицине 2023 года присуждена биохимику Каталин Карико (Венгрия) и иммунологу Дрю Вайссману (США) за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, позволившие разработать мРНК-вакцины. Работа ученых помогла в создании вакцин против коронавируса Moderna и BioNTech/Pfizer. В России таких препаратов пока нет.
https://ria.ru/20230925/nipakh-1898110676.html
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россия, венгрия, сша, виктор садовничий, здоровье - общество, общество
Наука, Россия, Венгрия, США, Виктор Садовничий, Здоровье - Общество, Общество
Ректор МГУ рассказал о технологиях создания вакцин

Садовничий на фестивале НАУКА 0+ рассказал о двух технологиях создания вакцин

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВакцина
Вакцина - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вакцина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Преимущества у мРНК-вакцин будут только в том случае, если это будут вакцины против онкологических заболеваний, где необходим мощный кратковременный ответ на препарат, заявил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.
«
"У м-РНК если и будут преимущества, то только в плане создания вакцин против онкологических заболеваний, где нужен очень мощный кратковременный ответ на вводимый вакцинный препарат, и "побочка" не имеет большого значения", - сказал Садовничий в ходе открытия фестиваля НАУКА 0+.
Он отметил, что в мире сегодня существуют две технологии вакцинации против коронавируса, одна – на основе мРНК, что отмечено Нобелевской премией, а другая – на основе векторных аденовирусов, она разработана в России, в Институте имени Гамалеи.
«
"Институт Гамалеи возглавляет выпускник биологического факультета МГУ академик Александр Леонидович Гинцбург. На своём заседании Президиум Академии наук был единодушен в том, что он безусловно заслуживает эту премию за создание вакцины от ковида", - подчеркнул ректор МГУ.
Нобелевская премия по медицине 2023 года присуждена биохимику Каталин Карико (Венгрия) и иммунологу Дрю Вайссману (США) за открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, позволившие разработать мРНК-вакцины. Работа ученых помогла в создании вакцин против коронавируса Moderna и BioNTech/Pfizer. В России таких препаратов пока нет.
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