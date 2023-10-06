https://ria.ru/20231006/uspekhi-1900991393.html

Чернышенко отметил успехи Адыгеи в развитии туризма

Чернышенко отметил успехи Адыгеи в развитии туризма - РИА Новости, 06.10.2023

Чернышенко отметил успехи Адыгеи в развитии туризма

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил успехи Адыгеи в развитии туризма и рекомендовал властям региона не снижать набранный темп,... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T16:28

2023-10-06T16:28

2023-10-06T16:28

республика адыгея

дмитрий чернышенко

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 6 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил успехи Адыгеи в развитии туризма и рекомендовал властям региона не снижать набранный темп, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Чернышенко в рамках рабочего визита в Адыгею провел рабочую встречу с главой республики Муратом Кумпиловым. "Дмитрий Чернышенко и Мурат Кумпилов обсудили реализацию ключевых проектов – создание в Адыгее индустриального парка и экокурорта "Лагонаки", которые дадут свыше 12 тысяч рабочих мест и активизируют развитие смежных отраслей. Дмитрий Чернышенко отметил активное участие республики в реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", отличную динамику развития туризма, увеличение турпотока и рекомендовал не снижать набранные темпы работы в туротрасли", - говорится в сообщении. Кумпилов поблагодарил вице-премьера за содействие в решении стратегических задач. "В решении ключевых вопросов мы опираемся на поддержку федерального центра. Всего в этом году по нацпроектам, федеральным и региональным госпрограммам должны направить более 23 миллиарда рублей", - приводит слова главы Адыгеи пресс-служба.

https://ria.ru/20231005/rekonstruktsiya-1900766069.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий чернышенко, мурат кумпилов, республика адыгея