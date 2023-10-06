https://ria.ru/20231006/uspekhi-1900991393.html
Чернышенко отметил успехи Адыгеи в развитии туризма
Чернышенко отметил успехи Адыгеи в развитии туризма - РИА Новости, 06.10.2023
Чернышенко отметил успехи Адыгеи в развитии туризма
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил успехи Адыгеи в развитии туризма и рекомендовал властям региона не снижать набранный темп,... РИА Новости, 06.10.2023
2023-10-06T16:28
2023-10-06T16:28
2023-10-06T16:28
республика адыгея
дмитрий чернышенко
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 6 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил успехи Адыгеи в развитии туризма и рекомендовал властям региона не снижать набранный темп, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Чернышенко в рамках рабочего визита в Адыгею провел рабочую встречу с главой республики Муратом Кумпиловым. "Дмитрий Чернышенко и Мурат Кумпилов обсудили реализацию ключевых проектов – создание в Адыгее индустриального парка и экокурорта "Лагонаки", которые дадут свыше 12 тысяч рабочих мест и активизируют развитие смежных отраслей. Дмитрий Чернышенко отметил активное участие республики в реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", отличную динамику развития туризма, увеличение турпотока и рекомендовал не снижать набранные темпы работы в туротрасли", - говорится в сообщении. Кумпилов поблагодарил вице-премьера за содействие в решении стратегических задач. "В решении ключевых вопросов мы опираемся на поддержку федерального центра. Всего в этом году по нацпроектам, федеральным и региональным госпрограммам должны направить более 23 миллиарда рублей", - приводит слова главы Адыгеи пресс-служба.
https://ria.ru/20231005/rekonstruktsiya-1900766069.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Дмитрий Чернышенко, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
МАЙКОП, 6 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил успехи Адыгеи в развитии туризма и рекомендовал властям региона не снижать набранный темп, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Чернышенко в рамках рабочего визита в Адыгею провел рабочую встречу с главой республики Муратом Кумпиловым
.
"Дмитрий Чернышенко и Мурат Кумпилов обсудили реализацию ключевых проектов – создание в Адыгее индустриального парка и экокурорта "Лагонаки", которые дадут свыше 12 тысяч рабочих мест и активизируют развитие смежных отраслей. Дмитрий Чернышенко отметил активное участие республики в реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", отличную динамику развития туризма, увеличение турпотока и рекомендовал не снижать набранные темпы работы в туротрасли", - говорится в сообщении.
Кумпилов поблагодарил вице-премьера за содействие в решении стратегических задач.
"В решении ключевых вопросов мы опираемся на поддержку федерального центра. Всего в этом году по нацпроектам, федеральным и региональным госпрограммам должны направить более 23 миллиарда рублей", - приводит слова главы Адыгеи пресс-служба.
Вице-премьер Чернышенко поддержал планы реконструкции бассейна в Майкопе